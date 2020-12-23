 

В США пассажиры на ходу выпрыгнули из самолета

23.12.2020, 21:56, Разное
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Двое пассажиров вылетавшего из Нью-Йорка в Атланту самолета смогли открыть дверь для экстренной эвакуации во время разгона воздушного судна, передает сайт VSE42.RU. Они покинули борт по надувному трапу вместе со своей собакой. О мотивах пары не сообщается. Известно, что вскоре после этого их задержали и предъявили обвинения в незаконном посягательстве третьей степени и создании угрозы безопасности другим людям в лайнере.



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