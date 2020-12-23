В США пассажиры на ходу выпрыгнули из самолета

23.12.2020, 21:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Двое пассажиров вылетавшего из Нью-Йорка в Атланту самолета смогли открыть дверь для экстренной эвакуации во время разгона воздушного судна, передает сайт VSE42.RU. Они покинули борт по надувному трапу вместе со своей собакой. О мотивах пары не сообщается. Известно, что вскоре после этого их задержали и предъявили обвинения в незаконном посягательстве третьей степени и создании угрозы безопасности другим людям в лайнере.