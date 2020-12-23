Составлен ТОП-10 продаваемых автоновинок 2020 года в РФ

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23.12.2020, 21:54, Разное
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Эксперты составили ТОП-10 продаваемых новых авто 2020 года на рынке РФ. Для расчета использовались данные о показателе спроса на транспортные средства через интернет.
Зачастую водители покупали кроссоверы. Через интернет были реализованы 10 моделей, включая 3 – производства КНР. На второй позиции среди типов корпуса оказались лифтбеки, а третью строчку занимают седаны. Лидером списка моделей стал Volkswagen Polo. Авто появилось на российском рынке в мае 2020 года. Его средняя цена составляет чуть больше 1 млн рублей.

На второй строчке находится чешский продукт Skoda Karoq. В регионах РФ авто стало доступно с января 2020 года. Покупатели могут получить модель за 1,5 млн рублей, а ее оснащение похоже на комплектацию Kodiaq. Замыкает ТОП-3 Skoda Rapid с ценником чуть больше 1 млн рублей. В перечень вошли модели KIA K5 с ценником 1,9 млн рублей и бюджетная Geely Coolray, за которую дилеры просят порядка 1,4 млн рублей. Замыкают список Chery Tiggo в версиях 7 Pro и 8, Volkswagen Jetta, Skoda Octavia, а также KIA Sorento.



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