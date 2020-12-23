Коронавирус может внедрять свою ДНК в хромосомы человека

23.12.2020, 21:54, Разное

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Американские микробиологи выяснили, что SARS-CoV-2 может внедрять свою ДНК в хромосомы человека. Такой фактор объясняет, почему ПЦР-тесты дают положительный результат у переболевших коронавирусом.

Адаптируясь к генетическому коду больного, коронавирус становится невидимым для иммунной системы. Аналогичная ситуация возникает, к примеру, с ВИЧ: патоген синтезирует на вирусной РНК копию ДНК. Cотрудники МIT пришли к таким выводам после ряда экспериментов над клетками человека, в ходе которых был активирован ген обратной транскриптазы. Благодаря этому ферменту инфекционные частицы могут переходить в следующие поколения. При этом вирус иммунодефицита и SARS-CoV-2 являются не единственными агентами, которые способны маскироваться в хромосомах.

За десятки тысяч лет эволюции в человеческом геноме накопились мутации, вызванные ретровирусами. Некоторые из них составляют 17% от всей ДНК, но они так и не приводят к болезни. Дело в том, что организм научился использовать патогены в свою пользу. К примеру, ретровирусные последовательности защищают эмбрион от инфекции и помогают иммунитету синтезировать антитела. Что касается COVID-19, то его патогены остаются в теле лишь фрагментами. По словам американских ученых, в таком виде он вряд-ли адаптируется к остальной микробиоте даже спустя многие годы.