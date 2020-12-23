 

В Госдуме призвали СМИ не тревожить граждан из-за демонтажа накопительной пенсии

23.12.2020, 21:54, Разное
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Пользователи Сети бурно обсуждают слухи о грядущей пенсионной реформе, которую якобы готовят в Госдуме. Сами депутаты призвали СМИ не тревожить граждан из-за демонтажа накопительных пособий.
Как отметил представитель ЛДПР Ярослав Нилов, систему пенсионных выплат хотят изменить еще с 2015 года. Но дальше обсуждения реформа не продвинулась, что привело к временной заморозке накопительных пособий. «Они не формируются у граждан, весь тариф идет на создание страховой пенсии», – отмечает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике. Вместо кардинальных перемен депутаты хотят представить гражданам альтернативу: россияне могут добровольно откладывать средства с основного пособия.

Более тревожными оказались заявления Сергея Швецова, первого зампреда Центробанка. По его словам, институт накопительных пенсий могут поддать демонтажу в ближайшие три года. Все эти годы взносы работающих граждан шли на выплаты другим пенсионерам, минуя их личные копилки в Пенсионном фонде. Налоговый вычет по НДФЛ в будущем можно будет оформить через работодателя на средства, которые ежемесячно вносятся на ИИС. При этом его сумма не может превышать 120 тысяч рублей в год.



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