Месси побил рекорд Пеле

23.12.2020, 21:44, Новости дня

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Форвард “Барселоны” Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории, забившим наибольшее количество голов в футболке одного клуба. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба “Барселоны”.

В 15-м туре чемпионата Испании гол аргентинца в ворота “Вальядолида” на 65-й минуте матча стал для него 644-м за “Барселону”.

Это достижение позволило Месси обойти легендарного бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб.

За время выступления в “Сантосе” Пеле поразил ворота соперников 643 раза.

* M E S S I *

Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

6 * 4 * 4 * – H I S T Ò R I C * pic.twitter.com/I7oyRPpsju

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Месси выступает в “Барселоне” с 2004 года. Он выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.

Контракт Месси с “Барселоной” истекает летом 2021 года. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере €700 млн.

По данным испанской спортивной газеты Marca, футболист решил остаться в “Барселоне” после истечения действующего контракта.