Мнение: Турция в Сомали

23.12.2020, 21:36, Разное

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Турция оказалась вовлеченной во внутриполитические разногласия в Сомали, единственной африканской стране, где у Турции есть постоянная военная база. Оппозиция Сомали обвинила Турцию во вмешательстве во внутреннюю политику страны в пользу действующего президента в преддверии решающих президентских выборов в феврале.

Совсем недавно кандидаты от оппозиции призвали Турцию отложить запланированную поставку оружия сомалийской полиции до выборов, опасаясь, что президент Мохамед Абдуллахи Фармаджо может использовать их для оспаривания результатов. В совместном письме в посольство Турции в Могадишо кандидаты просили Турцию отложить доставку.

Кандидаты заявили, что им стало известно, что Турция собиралась поставить 1000 автоматов G3 и 150 000 патронов для подразделения сомалийской полиции в Хармааде в период с 16 по 18 декабря. “Нет никаких сомнений в том, что те же силы Хармаада и оружие из Турции будут использованы для срыва предстоящих выборов”, – цитирует кандидатов агентство Reuters.

Президентские выборы, первоначально запланированные на декабрь, были перенесены на февраль из-за разногласий по поводу состава избирательной комиссии страны. Обвинив Фармаджо в назначении его людей в совет, который должен быть независимым, оппозиция вышла на улицы в общенациональной акции протеста 15 декабря.

В день протестов посол Турции в Сомали приветствовал членов совета посольства Турции в Могадишо. Посол Турции Ахмет Йылмаз, заявил, что его проинформировали о подготовке к выборам.

Кандидаты от оппозиции выразили разочарование по поводу визита, который они считают турецкой поддержкой правления.

Кандидаты также жаловались, что позиция Турции контрастирует с позицией международных партнеров Сомали, многонациональной платформы для поддержки Сомали, которая включает в себя Турцию, а также европейские и региональные державы, такие как Соединенное Королевство и США.

“Турция не должна попасть в ловушку клановой политики Сомали. Держитесь подальше от этого и сохраняйте нейтралитет”, – написал пользователь Twitter по имени доктор Авейс Суфи . Другие, тем временем, считают, что эти анти-турецкие настроения подпитываются региональными противниками Турции, включая ОАЭ.

Визит избирательной комиссии в посольство Турции был широко воспринят как противоречивый шаг. Оппозиция рассматривает правление как орган, созданный президентом для фальсификации результатов выборов. Оппозиция считает, что правление состоит из офицеров разведки и “Twitter-поклонников” президента. Также есть утверждения, что полицейское подразделение, обученное в Турции, использовало боевые патроны для разгона демонстрантов во время протестов 15 декабря. Это утверждение не было подтверждено, но подтверждено то, что президент использовал то же подразделение против одного из своих соперников в р-не Гедо на юге Сомали в начале этого года. Тем не менее, наблюдатели считают, что это не Турция, а сам президент несет ответственность за действия этого полицейского подразделения, поскольку его обвиняют в политизации сил безопасности.

Кандидаты от оппозиции также обвинили президента в действиях полиции во время акций протеста. Один кандидат в президенты сказал, что президент “несет полную ответственность за действия полицейских подразделений, подготовленных Турцией”.

Анкара утверждает, что фракции которые финансируются ОАЭ, среди сомалийской оппозиции подогревают действия протестующих в Сомали, как часть более широкой войны за влияние между Турцией и ОАЭ.

Анкара пытается улучшить свои отношения с африканскими странами, особенно с 2005 г, который президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил “годом Африки”. Визит Эрдогана в Могадишо в 2011 г, первый визит неафриканского лидера за 20 лет, был воспринят сомалийской и турецкой прессой. Во время посадки его самолета произошла небольшая авария, вызвавшая такие заголовки, как “Лидер, который добирается до Африки, несмотря на риски”. С 2002 г Турция увеличила количество своих посольств на континенте с 12 до 42, при этом Turkish Airlines выполняет рейсы в 58 африканских городов.

Тысячи сомалийских военнослужащих прошли обучение на военной базе стоимостью 50 млн$, которую Турция открыла в Могадишо в 2017 г, что привело к увеличению турецкоязычного персонала среди сомалийских сил безопасности. Две страны продвинули свое сотрудничество в нескольких областях, включая транспорт, строительство, рыболовство, здравоохранение и энергетику. Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines дважды в неделю выполнял рейсы в Могадишо. Совсем недавно турецкий портовый оператор подписал контракт с правительством Сомали на управление портом Могадишо.

Турция заклеймила свою деятельность в Сомали как беспристрастную попытку помочь всему сомалийскому народу. Действительно, до недавнего времени все сомалийские круги, за исключением связанной с “Аль- Каидой” группировки “Аль-Шабаб”, были довольны поддержкой Турции.

Подход Анкары рискует потерять Сомали, если нынешний президент проиграет выборы в феврале, как в Судане после переворота 2019 г. Сильный лидер Судана Омар аль-Башир был свергнут группировками которые поддерживали ОАЭ и ПроСаудовскими элементами суданской армии в результате государственного переворота, который нарушил соглашения о сотрудничестве между Анкарой и Хартумом, подписанные во время правления Башира.

В ответ на турецкую военную базу в Сомали, ОАЭ построили военно-морскую и военно-воздушную базу в сепаратистском регионе Сомалиленд в рамках своих усилий по усилению своего контроля над Аденским заливом, что притормозило неоосманские амбиции Турции в отношении Африканского рога. Сомалиленд, который когда-то был частью Османской империи, в настоящее время остается под сильным влиянием возглавляемого ОАЭ блока Персидского залива.