Мнение: Михал Борисыч, извиняйся! Чубайс требует

23.12.2020, 21:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ходорковский наехал на Чубайса. Да, внезапно такой вот “скандал в благородном семействе”! МБХ в интервью Гордону, “украинскому Дудю”, заявил, что якобы Чубайс стребовал с него взятку… аж в 1996 году, за “доступ к телу” Ельцина. Чубайс уже – через свой блог в фейсбуке – гневно опроверг. Но каково?!

Хотя, конечно, это только для обывателя, вспоминающего о политике только глядя на цены в магазине, Ходорковский и Чубайс – чуть ли не близнецы-братья или, во всяком случае, родственники. На самом деле они всегда были из разных стай, да и из разных страт, а большую часть времени и вовсе находились по разные стороны баррикад. Все-таки Чубайс – служака, а МБХ – олигарх, и оба – уходящая натура, из тех баснословных времен, когда Власть и Деньги в стране еще не были слиты в практически неразличимом симбиозе. Поэтому, собственно, оба так несовременно смотрятся на фоне нынешних Сечиных-Ротенбергов – буквально как два динозавра. Но вот, как выяснилось, и динозавры могут выяснять отношения!

Приведу ответ Чубайса на поклеп Ходора:

“Михаил Ходорковский обвинил меня во взятке. Хотя само слово «взятка» не употребляется, но весь его текст ясно описывает, что я запросил взятку за организацию встречи бизнесменов с Президентом Ельциным для того, чтобы убедить его в недопустимости переноса выборов и запрета КПРФ. Слова Ходорковского настолько ясны, что даже видавший виды интервьюер – Дмитрий Гордон, не удержавшись, восклицает – «Вот так все просто?!»

Придется расстроить обоих – нет, ребята, не так, вот просто все совсем не так.

Суть логики Ходорковского такова: Ельцин в марте 1996-го задумал перенести выборы и запретить КПРФ, бизнес понял, что это приведет к созданию в стране военной диктатуры и пришел к тому, кто может переубедить Ельцина, то есть, ко мне. На это «я» ответил (цитирую по Ходорковскому): «Это вам надо, а мне это не надо, у меня все хорошо. Вам надо – платите». «Сколько?» – спрашивает Гордон. «2 или 3 миллиона долларов, точно не помню – отвечает Ходорковский». «Ему?» – спрашивает изумленный Гордон. «Ему – спокойно добавляет Ходорковский. И заканчивает – заплатили и встреча состоялась».

Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете.

Борис Николаевич действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял такое решение и начал его реализовывать. Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996 тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения.

Доказать это очень просто, даже не опрашивая участников (хотя я уверен, что они легко это вспомнят и подтвердят).

Решение о вводе силовиков в Госдуму и её блокировке было принято вечером 16 марта и начало реализовываться рано утром 17 марта (по моей просьбе, Интерфакс нашел свои сообщения об этом – прилагаю). Против этого решения (по разным соображениям) боролись Черномырдин В.С., Куликов А.С., ваш покорный слуга и помощники Президента (Георгий Сатаров с коллегами). Я, благодаря Татьяне Борисовне, буквально прорвался на встречу с ним утром в воскресенье 17 марта, когда силовики уже вошли в Госдуму. Похоже, что мой разговор с ним оказался решающим. Вот что сам Борис Николаевич впоследствии написал в своей книге «Президентский марафон»: «До сих пор я благодарен судьбе, благодарен Анатолию Борисовичу за то, что в этот момент прозвучал другой голос – и мне, обладающему огромной властью и силой, стало стыдно перед теми, кто в меня верил…». («Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления…», стр.31 / Ельцин Борис Николаевич. – М. : АСТ, 2000. – http://www.yeltsincenter.ru/en/node/211)

Теперь о встрече с бизнесменами. Она состоялась 19 марта, через два дня после отмены решения о блокировке Госдумы. Конечно же, ни в каком виде этот вопрос на встрече не обсуждался и не мог обсуждаться. Речь шла вообще не об этом. На встрече бизнес предложил Президенту свою поддержку, но прямо сказал о том, что вся его предвыборная кампания провалена и её надо делать заново.

Теперь про «два или три миллиона, точно не помню». Я, в отличие от вас, помню точно, тем более что не раз об этом уже рассказывал. Я потребовал от бизнеса, который собрался поддерживать кампанию Ельцина, включить в бюджет кампании 3 миллиона долларов на финансирование созданного мной её штаба, который назывался Центр защиты частной собственности. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены. Я сам был руководителем этого штаба и получал там заработную плату, с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги. Никаких иных денег бизнеса ( ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался.

Еще раз – не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании.

Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное совсем наивный, вопрос.

Михаил Борисович, а извиниться – слабо?”

Круто! Я, кстати, и не знал, что в марте 1996 года Ельцин-то, оказывается, чуть было не разогнал ГосДуму. Как-то этот факт прошел мимо меня – видимо, его быстро “замяли”.

Но сам скандал – интересный. Действительно – а чего это вдруг Ходор так разговорился? И почему именно сейчас? Получается интересно: пока Чубайс 15 лет тихо сидел в своем Роснано – он никому не был интересен (разве что кроме Навального). А стоило ему передвинуться на непонятный пост “по контактам с зарубежными странами” – тут же последовал удар откуда не ждали, из-за границы. Этакое предупреждение заморским випам – не надо с Чубайсом общаться, он с вас тоже взятку попросит!

Политика – занятная вещь.