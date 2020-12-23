Морда – Личное мнение
23.12.2020, 21:30,
Разное
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Моя любимая семейка, которую смело можно снимать в рекламе приторных йогуртов для быдла, опять меня и рассмешила, и огорчила.
Тряся двойным подбородком, замызганная Оксанка прёт подарок жирному Джигану.
Подарок упакован к коробку, на ней — портрет Оксанки.
«Чо морда там твоя?» — вопрошает в шутку тот, кто вечно — на массе.
Оксанка ржёт. Дети, которые скачут вокруг, тоже ржут. Ржёт и сам отец семейства.
Семейства, в котором назвать дочь свинотой и послать её за пивом, — норма. Семейства, в котором муж употребляет слово «морда» применительно к лицу жены. Семейства, которое транслирует семейное быдло-счастье на весь Эскортограм.
Смотрю я на это и думаю: «А ведь Самойлова и не осознаёт своего униженного положения».
То, что для меня и для любой уважающей себя женщины, — за гранью, для неё — норма. И слово «морда» в этой реальности — самое мягкое, самое привычное, самое обыденное, что может быть.
Вы представляете, что приходится выслушивать Самойловой, когда Джиган зол? А, может, и не только выслушивать, но и получать. Представляете, в каком аду она живёт, даже если искренне улыбается просто потому, что её жирдяй проснулся в хорошем настроении и шутить изволит?
И пусть шутки его — о «морде» жены, но хотя бы не этой мордой об кафель. Хотя бы не сегодня.
Грустно всё это. Грустно потому, что Самойлова — не единственная женщина, которую унижает муж. Страшно, что и она, и легион других российских баб даже не осознают своего униженного положения. Страшно, когда беспредел становится нормой.
Фото: Соцсети
В нашем обществе нормой стал беспредел взаимоотношения полов: говно-мужик сидит на троне и кидает хлебные корки в бабу, которая ползает перед ним на карачках и улыбается сквозь слёзы.
Был бы милый рядом…
К чему это я? Ах, да: мои хорошие, вам приходится закрывать глаза на то, что мужик вас унижает? Во имя чего?
Источник: Лена Миро
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