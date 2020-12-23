Морда – Личное мнение

23.12.2020, 21:30, Разное

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Моя любимая семейка, которую смело можно снимать в рекламе приторных йогуртов для быдла, опять меня и рассмешила, и огорчила.

Тряся двойным подбородком, замызганная Оксанка прёт подарок жирному Джигану.

Подарок упакован к коробку, на ней — портрет Оксанки.

«Чо морда там твоя?» — вопрошает в шутку тот, кто вечно — на массе.

Оксанка ржёт. Дети, которые скачут вокруг, тоже ржут. Ржёт и сам отец семейства.

Семейства, в котором назвать дочь свинотой и послать её за пивом, — норма. Семейства, в котором муж употребляет слово «морда» применительно к лицу жены. Семейства, которое транслирует семейное быдло-счастье на весь Эскортограм.

Смотрю я на это и думаю: «А ведь Самойлова и не осознаёт своего униженного положения».

То, что для меня и для любой уважающей себя женщины, — за гранью, для неё — норма. И слово «морда» в этой реальности — самое мягкое, самое привычное, самое обыденное, что может быть.

Вы представляете, что приходится выслушивать Самойловой, когда Джиган зол? А, может, и не только выслушивать, но и получать. Представляете, в каком аду она живёт, даже если искренне улыбается просто потому, что её жирдяй проснулся в хорошем настроении и шутить изволит?

И пусть шутки его — о «морде» жены, но хотя бы не этой мордой об кафель. Хотя бы не сегодня.

Грустно всё это. Грустно потому, что Самойлова — не единственная женщина, которую унижает муж. Страшно, что и она, и легион других российских баб даже не осознают своего униженного положения. Страшно, когда беспредел становится нормой.



Фото: Соцсети

В нашем обществе нормой стал беспредел взаимоотношения полов: говно-мужик сидит на троне и кидает хлебные корки в бабу, которая ползает перед ним на карачках и улыбается сквозь слёзы.

Был бы милый рядом…

К чему это я? Ах, да: мои хорошие, вам приходится закрывать глаза на то, что мужик вас унижает? Во имя чего?