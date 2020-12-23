Мнение: Тест №22. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток
23.12.2020, 21:22,
Разное
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Места на второй поток нового теста начали продаваться ЗДЕСЬ.
Первый поток был здесь.
Про тест можно прочитать здесь.
У меня такой вопрос, связанный с тестами.
Обсуждаете предстоящий или прошедший тест с друзьями? А в процессе?
Вообще, много ваших друзей читают мой блог? А комментируют?
А новых друзей в блоге нашли?
Когда в чате на тесте видите знакомые имена, приятно?
Источник: Эволюция
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