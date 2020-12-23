Мнение: Тест №22. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

23.12.2020, 21:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Места на второй поток нового теста начали продаваться ЗДЕСЬ.

Первый поток был здесь.

Про тест можно прочитать здесь.

У меня такой вопрос, связанный с тестами.

Обсуждаете предстоящий или прошедший тест с друзьями? А в процессе?

Вообще, много ваших друзей читают мой блог? А комментируют?

А новых друзей в блоге нашли?

Когда в чате на тесте видите знакомые имена, приятно?