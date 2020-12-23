Федермессер обсудила с Мироновым развитие паллиативной помощи в Ярославской области

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23.12.2020, 21:10, Новости дня
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Автор проекта ОНФ «Регион заботы» Анна Федермессер и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов договорились о сотрудничестве при развитии паллиативной помощи в регионе. Соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время, сообщил глава региона.

«Сегодня провел встречу с автором проекта ОНФ «Регион заботы» Анной Федермессер. Готовы подписать соглашение, направленное на совершенствование системы паллиативной и социальной помощи в регионе. Паллиативная помощь – подход, позволяющий облегчить страдания неизлечимо больных пациентов в конце жизни», – написал Миронов на своей странице в Facebook.

В Ярославской области отделения, где оказывается такая помощь, созданы в четырех больницах, отделения сестринского ухода работают в 12 учреждениях. «Оказывается помощь и амбулаторно, на дому, это более 4 тыс. выездов только за девять месяцев текущего года. Но этого, конечно, недостаточно. Это менее 10% потребности», – добавил Миронов.

«Практика оказания паллиативной помощи должна расширяться, во-вторых, должно улучшаться качество условий пребывания пациентов в стационарах. Тем более, что Ярославская область – регион, с которого начался расцвет паллиативной помощи. Именно в Ярославле на встрече президента с Нютой в 2018 году было принято решение о необходимости появления в РФ отдельного федерального закона по паллиативной помощи. Нюта Федермессер отметила, что на территории региона находится лучшее в стране учреждение по оказанию медико-социальной паллиативной и сестринской помощи – «Дом милосердия кузнеца Лобова» в селе Поречье Ростовского района. Сейчас Дом милосердия – благотворительная организация», – сообщил глава региона.

«Будем поддерживать уже существующие практики и внедрять новые. Важно, чтобы в последние дни человек был избавлен от боли и страдания», – заключил он.

«Ключевые решения, которые мы предлагаем, – создание региональных и локальных актов, дорожной карты, в которой будут прописаны все изменения, потому что дорожная карта дает возможность поэтапно двигаться, а нам – контролировать происходящее», – передает ТАСС слова Федермессер.

«Регион заботы» – социальный проект ОНФ по защите прав и свобод уязвимых групп граждан. В их числе неизлечимо больные люди, люди с ментальными особенностями, тяжелобольные в местах лишения свободы. Реализация проекта началась в 2019 году на региональном уровне. Через год он трансформировался в комплексный проект, который объединил направления по развитию паллиативной помощи, в том числе в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, реформированию системы психоневрологических интернатов, обучению лиц, принимающих участие в оказании помощи неизлечимо больным людям.



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