Мнение: Глобальная игровая индустрия 2020

23.12.2020, 21:06, Разное

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Рынок видеоигр в 2020-м году. Вот уж кому эпидемия коронавируса пошла на пользу.

Общий объем рынка в 2020-м превысил уже 175 млрд. долларов, причем за год он вырос почти на 20%. Почти половину рынка составляют игры на мобильных устройствах – любители играть с телефонов и планшетов потратили за год более 86 млрд. долларов. Россия находится на 4-м месте по затратам на мобильные игры – 2,8 млрд. долларов. Для сравнения – на цифровые кинотеатры (которые также переживают рост из-за коронавируса), за год в России граждане потратили примерно 320-325 млн. долларов. А если сравнивать с обычными кинотеатрами, то в 2019-м совокупные сборы по всем кино-сетям составили 730-740 млн. долларов (в этом году цифры будут куда хуже).

Диски неуклонно отмирают. Продажи в цифре – 158 млрд, продажи дисков – всего 15 млрд. Microsoft со своим переходом на сервисную модель работы, также ускоряет процесс ухода от дисков и на консолях. Добавьте сюда еще облачный гейминг, подписочные модели с предоставлением библиотек из сотен и тысяч игр для скачивания за фиксированную ежемесячную абонентскую плату и т.д. Все уходит в цифру, а физические носители все сильнее напоминают технологический рудимент, вроде аудиокассет и пластинок. Пользоваться с одной стороны можно, но вопрос "зачем" всплывает достаточно часто.

Можно ожидать, что в 20-х годах, дисковые версии станут исчезающе редки. На персональных компьютерах это де-факто уже произошло, 98% рынка приходится на цифру. Отсюда и постепенное отмирание CD/DVD проигрывателей.

У меня сейчас даже встроенного DVD-привода не ПК нет (хотя когда-то это был один из основных элементов домашнего ПК), где-то валяется внешней USB-привод, который используется от силы 3-4 раза в год. Последний раз компакт-диск покупал где-то в конце нулевых. С одной стороны, с тех времен еще осталось дофига дисков и болванок с "пиратками". С другой стороны, существенная часть контента уже устарела или же банально доступна и без дисков.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-12-21-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2020 – полностью исследование на английском с кучей инфографики можно посмотреть по ссылке.

PS. Так и не вышедший в ноябре пост про топ-20 фантастических фильмов выйдет на выходных. Ну и про лучшие игровые проекты 2020 тоже думаю будет итоговый пост.