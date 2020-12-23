 

Общественная палата опубликовала доклад о состоянии гражданского общества в России в 2020 году

23.12.2020, 21:02, Разное
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Глава Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что непростые события 2020 года стали стимулом для развития диалога между обществом и государством. Об этом она рассказала в ходе большой пресс-конференции ОП РФ, состоявшейся в день публикации доклада.

По словам Михеевой, в уходящем году было много резонансных для всего мира событий, на фоне которых произошла смена модели взаимодействия власти и гражданского общества, которое вышло на уровень полноценного партнёрства. Эта модель хорошо зарекомендовала себя, в частности, – в ходе борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, при разработки мер поддержки некоммерческих организаций, а также в составлении плана по восстановлению отечественной экономики.

В первой главе доклада говорится о конкретных направлениях совместной работы власти и общества. В их числе – помощь детям с редкими заболеваниями, устранение экологических проблем, а также создание системы распределённой опеки, которая может заменить содержание людей в психоневрологических диспансерах.

Другие главы посвящены конкретным событиям и тенденциям, которые побудили граждан проявлять социальный активизим. В их числе – разработка поправок к Конституции России, контроль за их реализацией, деятельность волонтёров и благотворительных организаций по борьбе с пандемией коронавируса, обеспечение информационной независимости государства, работа над корректировкой национальных проектов и многое другое.



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