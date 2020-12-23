Врач оценил риск передачи коронавируса через новогодние подарки

23.12.2020, 21:00, Разное

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Врач Павел Шумихин оценил возможный риск передачи коронавируса посредством вручения и принятия новогодних подарков. По его словам, опасаться заражения COVID-19 таким способом не стоит.

В первую волну пандемии исследователи проверяли устойчивость коронавируса на различных предметах. Тогда стало известно, что определенное время частицы могут сохранять активность на пластике, денежных купюрах и бумаге. Врач Шумихин считает риск заражения COVID-19 через подарки очень маленьким.

Все дело в том, что поверхности предметов не могут долго сохранять вирус. Опасность он представляет, если осуществляется передача воздушно-капельным путем. Поверхность упаковки подарков не обладает благоприятной средой, где живучесть вируса повышена. В целом любой риск сводится к минимуму при соблюдении простых правил гигиены.