 

Ани Лорак рассердила подписчиков неестественными чертами лица

23.12.2020, 21:00, Разное
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Популярная певица Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram пару свежих фотоснимков, на которых традиционно продемонстрировала прелести своей внешности. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы у подписчиков.
Обе опубликованных в микроблоге фотографии демонстрируют исполнительницу в одном наряде. Он, соответственно, состоит из темных кожаных брюк свободного кроя и высокой посадкой, а также топа из того же материала со средним декольте. Небольшой участок живота, открытый для созерцания, красотка выделила черным поясом из кожи с витиеватой пряжкой, а шею украсила массивным сверкающим ожерельем. Фотоснимки отличают позы, в которых запечатлена Ани Лорак. Так, на первом фото она изображает некую динамическую фигуру, выполненную при помощи обнаженных рук, а на втором – более спокойное положение с руками по швам. Снимки певица сопроводила эмодзи в виде сердечка.

Внешний вид звезды сцены вызвал неоднозначные комментарии от фолловеров. В частности, часть подписчиков посчитали нужным отметить, что лицо и тело Ани Лорак стали “неестественными”, а причиной такой метаморфозы назвали злоупотребление пластическими вмешательствами и программами для корректировки фото. Большинство же поклонников, напротив, традиционно похвалило красоту хозяйки аккаунта, наградив её массой комплиментов. За несколько часов публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.



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