 

Настя Каменских предстала в платье с экстремальным разрезом до бедра

23.12.2020, 21:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Настя Каменских любит показывать фанатам откровенные снимки. В этот раз исполнительница продемонстрировала эффектный наряд с разрезом до бедра.
На своей странице в Instagram Настя Каменских часто общается с подписчиками и показывает свою постройневшую фигуру. Вокалистка опубликовала снимок, где позирует в шикарном наряде желтого оттенка. Платье привлекает внимание высоким разрезом до бедра и бахромой, которая добавляет образу пикантности. На ногах у артистки черные босоножки на тонких ремешках. Волосы она решила собрать на затылке, а макияжем подчеркнуть глаза. Длинные серьги знаменитости также подобраны в тон наряда.

Пост Настя Каменских подписала словами «The Masked Singer Ukraine», сообщив о невероятном шоу и добавив, что каждый момент и деталь «это что-то фантастическое». Подписчики пришли в восторг от образа певицы. Они отмечали не только изящные изгибы тела артистки, но и шикарный образ, в котором невозможно остаться незамеченным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Слышу звон, да не знаю, где он: природа тиннитуса

25.10 / Фил Шнайдер против правительства США и инопланетян

14.08 / Борис Корчевников в эфире «России-1» заинтересовался молодой помощницей депутата

16.10 / Мнение: Мрачный анекдот

28.06 / Мужчина в красном: Меган Фокс на свидании с новым бойфрендом

29.06 / Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

12.09 / Ведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Эрнстом

07.08 / Мнение: Предупреждение

06.08 / Мнение: Бесконечно рад, что могу доложить

30.09 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 29.09.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска