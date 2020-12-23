Настя Каменских предстала в платье с экстремальным разрезом до бедра

23.12.2020, 21:00, Разное

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Настя Каменских любит показывать фанатам откровенные снимки. В этот раз исполнительница продемонстрировала эффектный наряд с разрезом до бедра.

На своей странице в Instagram Настя Каменских часто общается с подписчиками и показывает свою постройневшую фигуру. Вокалистка опубликовала снимок, где позирует в шикарном наряде желтого оттенка. Платье привлекает внимание высоким разрезом до бедра и бахромой, которая добавляет образу пикантности. На ногах у артистки черные босоножки на тонких ремешках. Волосы она решила собрать на затылке, а макияжем подчеркнуть глаза. Длинные серьги знаменитости также подобраны в тон наряда.

Пост Настя Каменских подписала словами «The Masked Singer Ukraine», сообщив о невероятном шоу и добавив, что каждый момент и деталь «это что-то фантастическое». Подписчики пришли в восторг от образа певицы. Они отмечали не только изящные изгибы тела артистки, но и шикарный образ, в котором невозможно остаться незамеченным.