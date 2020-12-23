Мнение: История цен на нефть, пенсия размером с зарплату и автоматический книжный сканер

23.12.2020, 20:54, Разное

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1. Некоторые полагают, что никакого русского чуда нет и не было: просто Владимиру Путину повезло с ценами на нефть, а нам всем не повезло с президентом, который доходы от продажи нефти просто… проел. Но если мы посмотрим на историю и учтём инфляцию, то увидим, что в позднесоветскую эпоху был сравнимый по длительности период высоких нефтяных цен (см. заглавную картинку), который, однако, не помешал экономике страны скатиться в глубочайший кризис:

https://genby.livejournal.com/881873.html

https://ruxpert.ru/История_цен_на_нефть

После того, как в 1986 году стоимость нефти скатилась примерно до нынешнего уровня (опять же, с учётом инфляции), советская система продержалась только 5 лет, в течение которых сначала нарастал жёсткий дефицит, а под конец посыпались уже и общие экономические показатели.

Напротив, современная Россия после гораздо более резкого обвала цен в конце 2014 – начале 2015 года продолжает развиваться. Если бы не общемировой коронавирус, у нас сейчас был бы рост экономики.

При этом наша экономика гораздо более открыта, чем позднесоветская: мы успешно конкурируем на мировой арене, а не просто поддерживаем своих внутренних производителей путём искусственного занижения уровня жизни граждан и практически полного запрета на импорт нужных населению товаров.

Усилившийся за счёт стран Восточного блока Запад последние 7 лет наращивает антироссийские санкции, а в конце 1980-х, наоборот, шло потепление в отношениях СССР с капстранами. Наконец, демографическая ситуация при Брежневе и Горбачёве была куда более благоприятна, чем сейчас – население страны было моложе, а его размер был вдвое выше (то есть, больше было трудовых ресурсов и шире был внутренний рынок).

Несмотря на смехотворно низкие нефтяные цены и прочие объективные проблемы, капиталистическая Россия прекрасно справляется с вызовом. То ли причина наших успехов заключается вовсе не в нефти, то ли у нас теперь есть какие-то важные преимущества, которых не было у СССР.

2. Более половины россиян заявили, что хотят получать пенсию примерно равную или превышающую среднюю зарплату по стране:

https://lenta.ru/news/2020/12/21/pensia/

Большинство россиян желают получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые публикует РИА Новости.

Почти половина россиян — 46,6 процента — считает, что пенсии должны быть не менее 45 тысяч рублей, то есть, соответствовать средней зарплате по стране. Еще 29,1 процента отметили, что в старости им было бы достаточно 30 тысяч рублей.

При этом 22,1 процента опрошенных считают, что сумма пенсий должна превышать 45 тысяч рублей. И лишь 1 процент россиян сказал, что им хватило бы на жизнь 25 тысяч рублей.

Реальный размер пенсий отличается. 52,3 процента респондентов признались, что получают или планируют получать пенсию в размере 15 тысяч рублей. Порядка 20 процентов — до 30 тысяч рублей, еще 4,3 процента надеются на выплаты до 45 тысяч рублей, а 2,4 процента — свыше.

В России, как известно, действует солидарная пенсионная система, в которой величина пенсионного фонда определяется отчислениями работающих людей. Ставка отчислений в данный момент составляет 22% с зарплаты работников, и этого хватает, чтобы обеспечить пенсионерам среднюю пенсию в размере чуть менее 40% от средней по стране зарплаты (точнее, в 2020 году средняя пенсия была ближе к трети от зарплаты, но уже в 2021 году должна вырасти с 15878 до 17443 рублей):

https://regnum.ru/news/economy/3064096.html

Что же будет, если мы приравняем размер средней пенсии к величине средней зарплаты? (Для упрощения расчётов, предположим, что у нас либо нет работающих пенсионеров, либо они будут получать одновременно и зарплату, и 100% пенсии).

Имея 43 миллиона пенсионеров и 70 миллионов работающих россиян, нам достаточно будет взять со средней зарплаты в 56 тысяч рублей (до вычета пенсионного налога) отчисления в 38%. Тогда средняя пенсия подтянется к уровню реальной средней зарплаты.

Вот только сама реальная средняя зарплата после таких отчислений упадёт с 46 до 35 тысяч рублей. Это, разумеется, снизит мотивацию к работе у множества людей, в результате чего объём общественного пирога сдуется, и средняя пенсия-зарплата, скорее всего, упадёт значительно ниже 35 тысяч.

Кроме того, такая реформа станет серьёзным ударом по молодым семьям, в которых пенсионеров нет. Они будут рожать меньше детей, из-за этого станет меньше работников, и в конечном итоге объём денег в общей кубышке, опять же, резко сократится (хотя этот эффект наступит с задержкой в 20 лет).

По этим очевидным причинам, подтягивать пенсию в сторону размера средней зарплаты — идея спорная.

Какие есть альтернативы этому, помимо повышения пенсионного возраста и стимулирования занятости пенсионеров? Во-первых, следует увеличивать общую продуктивность экономики и наращивать среднюю зарплату. Во-вторых, сознательные люди должны сами копить себе на старость, держа пенсию от государства в качестве страховки на случай, если что-то пойдёт очень не так.

3. Ещё к вопросу об оцифровке архивов со скоростью «1 лист за 5 минут». Читатели привели в комментариях примеры устройств, которые позволяют в десятки раз ускорить сканирование:

https://olegmakarenko.ru/2027660.html?thread=782186380#t782186380

gaz_v_pol: Рекомендую Вам попробовать сканер фирмы Czur. Он фотографирует с высоким разрешением (20 мегапискелей) и сразу 2 страницы (софт их потом автоматически разрезает и доворачивает, если надо). В результате скорость определяется перелистыванием. 300-страничная книга за 7 минут сканируется.

https://olegmakarenko.ru/2027660.html?thread=782143884#t782143884

https://www.youtube.com/watch?v=9Jk2Lm06SlI

Эти сканеры рассчитаны именно на книги, однако и подшитые папки также можно сканировать довольно быстро. Нет проблем и с тем, чтобы хранить отсканированные материалы: современные стримеры позволяют аккумулировать по 500 терабайт данных на одной кассете.