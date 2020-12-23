Иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее восьми месяцев – исследование

23.12.2020, 20:50, Новости дня

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Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сохраняют иммунитет к COVID-19 как минимум восемь месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы австралийских ученых, опубликованные 22 декабря в медицинском журнале Science Immunology.

В частности, исследователи взяли образцы крови у 25 добровольцев, переболевших COVID-19, в течение 4–242 дней после заражения. Они установили, что количество антител к SARS-CoV-2 в крови начинало снижаться через 20 дней после заражения, как и сообщалось в других исследованиях.

Однако ученые обратили внимание, что у всех испытуемых в течение как минимум восьми месяцев сохраняется клеточный иммунитет к COVID-19. В частности, специфические В-клетки распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2 – спайковый белок и нуклеокапсид.

Медицинский портал MedicalXpress отмечает, что исследование “является самым убедительным доказательством того, что вакцины против коронавируса будут работать в течение длительного времени”. Работа австралийских ученых “снимает опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет”, пишет издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,1 млн человек, из них 1,7 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

По данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.