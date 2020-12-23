 

Мнение: В Шоколаднице сегодня!

23.12.2020, 20:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

И – напоминаю! “Шоколадница” ждет! Кто еще не разжился книгой “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора – СЕГОДНЯ с 6 вечера на том же месте!

Кто не успеет – тот опоздает! Адрес: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Если б я был Нерон, я б имел трех жен

31.10 / Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

20.08 / Мнение: “Болезнь Дмитрия Быкова”?

19.10 / Принцесса Евгения впервые вышла в свет после объявления о беременности

21.08 / Энерговойны продолжаются: Россия против Балтии

08.09 / Ученые назвали причину высокой продолжительности жизни

10.11 / РКН потребовал у Twitter разблокировать Комитет защиты национальных интересов

25.11 / Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка: рассказ герцогини

27.08 / Сначала был яд, потом бред

26.08 / Мнение: США пригорозили санкциями из-за «инцидента» с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска