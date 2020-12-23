Мнение: В Шоколаднице сегодня!

23.12.2020, 20:40, Разное

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И – напоминаю! “Шоколадница” ждет! Кто еще не разжился книгой “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора – СЕГОДНЯ с 6 вечера на том же месте!

Кто не успеет – тот опоздает! Адрес: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]