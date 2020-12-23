Мнение: Письмо: “Никакой романтики, сплошь цинизм”

23.12.2020, 20:28, Разное

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И вот еще в дополнение к предыдущему посту письмо от рапана, которая думает, что имея нулевую значимость для кого-то его можно “разогреть в переписке”, если липнуть к нему.

Такие же бестолковые думают, что можно “разогреть сексом” того, кто холоден, если его подоить или покормить демьяновой ухой.

И они же считают, что есть некая “сексуальная совместимость” отдельная от всего, поэтому можно просто спать со всеми подряд и искать того, с кем будет “совпадение”.

В реальности же низкая значимость женщины от секса с ней всегда падает больше, поскольку это преждевременное сближение. А при вашей неразборчивости сексуальной, девушки, ваша любовная и сексуальная ОЗ и так ниже плинтуса, а потом еще и падает. Хотя казалось бы, ну куда уже ей падать?

Разбирайте сами, друзья.

40letka

Здравствуйте, Эволюция. Пишу Вам в надежде на разбор.

В начале декабря я написала мужчине, по которому давно сохну, мы попереписывались до нынешнего понедельника, а теперь все, очевидно, закончилось. И ладно бы мне хоть какой-то прок от этого был.

Мы общались о том-о сем, а потом я спросила его — скажи, как разогреть в переписке мужчину, так, чтобы эротично, но не пошло? (Я переписываюсь с другим мужчиной год, иногда околоэротическое что-то бывает в переписке, но такое неуклюжее, что ли, а хочется, чтобы он читал и томился). Он — что куда не пошло?) Сказала, что у своего мужчины такое не спросишь, у чужого — тем более, а он ни мой, ни чужой, и циник, тем ценнее его слова. Написала, милый, пожалуйста, не отказывай в помощи. Что провафлила когда-то шанс с ним, и не вернешь, но что ж теперь. А эмоций — таких как с ним — хочется очень, и я хочу научиться писать, чтобы мужчины ко мне такие же чувства испытывали. Написала, что не знаю, что взамен предложить — подшила бы ему занавески, но ему есть кому. И что надеюсь только, что в нем капля чертовщинки осталась.

Он написал — хочу секса такого, чтоб башню сорвало. Ответила, что могла бы — давно бы сорвала ему башню.

— а ты пробовала?

— нет?

— ты готова сегодня мне отдаться безо всяких слов?

— прям совсем молча, даже не здороваясь?

— даже так

— я хочу тебя очень

На словах в общем договорились. Никакой романтики, сплошь цинизм — все, как я просила( Стал расспрашивать — а ты против будешь, если я вот так? а если так? Мне не по себе, я думаю — зачем обсуждать? — делай как нравится, и все. Другое дело, что он делать-то ничего не собирается — он заводной, и если чего захочет — из-под земли добудет. Спросила — тебя такие договоренности не обламывают? Он — нет, зато я знаю, что потом можно, что нельзя. Я — и ты потом не пробуешь сделать по-своему? Он — попробовал раз, все закончилась скандалом и слезами. Спросил, что необычного я бы попробовала с ним. Написала, что меня-то как раз обламывает, когда он заранее договаривается, поэтому его идея «безо всяких слов» мне нравится. Сказал — значит, будет. Пишу — у меня такое чувство, что я продаю душу дьяволу. Он — Ты права, ты сейчас продаешь мне душу. Я — может, поменяемся? я твою давно хочу. Он — как же я тебе свою душу отдам? Ты же не дьявол.

Написала, что вообще-то я пришла к нему по другому поводу — он мне методическую помощь обещал. Спросила — когда мужчина пишет как он будет то и се — ему самому прикольно об этом писать или девушка потом горячее? А если она ему пишет, что будет с ним делать — это заводит или напрягает? Пишет — ты меня уже соблазнила, зачем тебе? Или еще кого-то хочешь завести себе? Пишу — думаешь, у меня цель секс? Он — у тебя я цель.

А это правда. Он когда-то называл меня «моя», просто так, в разговоре, и это так сладко было. Меня накрывает от нежности к нему, но мне кажется неуместным это показывать. А показывать, что мне хочется секса с ним, когда он не делает никаких шагов — значит паровозить, я и так промахиваюсь все время, не пойму где, и потом удивляюсь, почему ему со мной не интересно.

В общем, он написал «я готов на секс, только чтобы ни твой муж, ни моя жена не узнали и даже не догадывались. И еще давай после пяти и в выходные никаких звонков и смс?». Сказала ок. Недели две я раскачивалась от эмоций — то ли увижу его, то ли нет. Увидеться очень хотелось, а секса — после слов «я готов, но» — не знаю.

И вот в понедельник я спросила — есть ли у него кто-то? Ответил, что кроме жены никого нет. Пишу — не хочешь? Он — тебя хочу. Я — возьми. Он — когда, где? Я — было бы лето, я бы позвала тебя на речку, или в тайгу — грибы собирать. Он — было бы лето, я бы тебя взял в центральном сквере или на набережной. Спросил, что у меня с машиной. У меня своей машины нет, езжу на машине мужа, но у мужа машину брать, чтоб к нему ехать, и тем более сексом в ней заниматься — не настолько я все-таки влюблена. Написала, что беру ее крайне редко, строго по работе. Он — ясно. Ну и все, и тут еще время пять часов.

Через час я набралась храбрости и написала, что я испытываю какие-то нереальные ощущения, дикие, когда общаюсь с ним, от одной его фразы. И что время уже…, но завтра меня отпустит, и я точно такое не напишу.

Минут через десять вижу — пишет. Думала, будет что-то типа «Выходи». А он написал, чтобы на время посмотрела, сейчас у него дома дикие страсти из-за моего сообщения, спасибо.

Я не стала ничего отвечать, переписку с ним удалила и номер его тоже. Ужасно стыдно было то ли за признание, то ли за сокровищность свою, неоцененную. Не думала, что мое сообщение доставит ему хлопот, иначе бы не писала, хотела только посмотреть как отреагирует, если нарушу его «давай без смс?» Посмотрела( Он мне корону лопатой поправил, получается, хотя мне казалось, что я реальность и так вижу.

Я никак не могу отлепиться от него, хотя вижу, что не нужна. Может быть, надеюсь однажды соблазнить его и не хочу себе в этом признаться? И соблазн — это вообще, кажется, в другую сторону?