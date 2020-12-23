Мнение: Сегмент

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23.12.2020, 20:18, Разное
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Последние дни скупо, но приходит информация о непрекращающихся проблемах в российском сегменте МКС. Речь идет о постоянной утечке воздуха, которую не удается прекратить. Космонавты уже сообщили, что ситуация близка к критической, так как резервы по газу почти исчерпаны. В случае невозможности избежать дальнейших утечек российскому экипажу придется герметизировать российский сегмент и улетать на Землю, так как вариантов просто не останется.

Если случится именно этот сценарий, то будет два варианта развития событий – либо с Земли будет направлена специальная ремонтная бригада, которая попытается устранить проблему, либо придется полностью отказываться от эксплуатации российской части станции, выполняя лишь транспортные услуги по обеспечению функционирования остальной части МКС. Но в обозримом будущем и эту функцию могут перехватить американцы, что окончательно поставит крест на пилотируемой российской космонавтике.

Удивляться тут нечему. Столь высокотехнологичная отрасль, как космос, для одичавшей первобытной путинской экономики – непосильное бремя. А если учесть усиливающиеся санкции, которые теперь тяжелым прессом легли и на оборонную промышленность, то конец космической эры для России станет логической точкой на правлении воров и уголовников.

Источник: Эль Мюрид



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