Мое дело: стилист Алиса Боха о работе со звездами и успехе своего бренда MONOCHROME

23.12.2020, 20:16, Разное

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О начале карьеры:

По образованию я экономист, также окончила курсы в Строгановском училище. Через полгода после завершения учебы стала отправлять резюме во все журналы, которые были на рынке. Кем именно, я хотела работать, не знала, но мне позвонили из HELLO! и предложили поработать секретарем. До редакции я добиралась почти 2,5 часа каждый день, и суть моей работы заключалась в том, что я делала все, от приема звонков до мелких поручений всех в редакции. Несмотря на это, на работу я ходила, как на праздник. Через полгода ко мне подошел главный редактор и спросила: “А не хочешь попробовать сама сделать пару луков для звезды? Ты всегда необычно и стильно выглядишь”. Естественно, я согласилась. И уже на первой съемке оказалось, что не зря! Мне посчастливилось познакомиться с легендой советского кино и иконой стиля – самой Людмилой Гурченко. Так как съемки для журнала проходили по 2-3 раза в неделю, опыта я набралась довольно быстро, мы делали все – от продюсирования съемки до развоза вещей. Никаких армий ассистентов не было. Через пару лет я начала работать самостоятельно, сменила еще пару журналов, успела поработать на телевидении, на съемках рекламы, клипов и так далее.

Благодаря работе в глянце, я набрала множество звездных знакомых и клиентов. За 13 лет работы стилистом среди моих клиентов были Мария Ивакова, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Елена Подкаминская, Саша Савельева, Зиверт, Айза Анохина, Наталья Подольская, Дмитрий Дюжев, Лолита, Екатерина Варнава и многие другие.

Об идее создания бренда MONOCHROME:

Около 5 лет назад я познакомилась с будущим мужем Колей, тогда он делал дома блокноты, придумал название MONOCHROME для своей полиграфии, и на фоне этого мы начали общаться. Он сделал ежедневник для моего магазина Bohasmo, в котором мы с моей подругой собирали разных молодых дизайнеров и использовали их в съемках. Мне повезло с партнером не только по жизни, но и в бизнесе. Коля нашел производство, и мы просто на пальцах объяснили, что мы хотим. Так как я стилист, а не дизайнер, хотела сделать просто вещь, в которой я сама могла бы жить, что-то очень простое. Так получился наш первый свитшот, но я его увеличила до таких размеров, чтобы он был нарочито необычным и диспропорциональным. На тот момент у нас было скоплено 15 тысяч на “черный день”, и мы рискнули всеми деньгами. Сейчас смешно это вспоминать, но на эту сумму мы сделали 4 свитшота, и что делать с ними дальше, не имели ни малейшего понятия.

Об успехе бренда:

Когда мы только задумались о своем деле, не ставили перед собой задачу сделать успешный бренд. Мы просто создавали одежду, которая нам самим приносит кайф. Мы до сих пор радуемся, как дети, когда встречаем на улицах людей, одетых в MONOCHROME. До сих пор искренне удивляемся, когда к нам подходят незнакомые люди и благодарят за то, что мы делаем.

С нашим первым свитшотом, который был создан всего в пяти экземплярах, была связана интересная история. 5 лет назад я много работала с Верой Брежневой, и на одной из съемок она заметила на мне этот свитшот и попросила примерить. За две секунды мы с ней сделали фото для Instagram – больше для фана, чем с каким-то расчетом, и тут началось то, к чему мы совершенно не были готовы. С этого свитшота началась история MONOCHROME.



Об основной коллекции:

Наша линейка продуктов делится на несколько ключевых серий и то, какие ткани мы в них используем, напрямую зависит от того, в какой линейке представлен продукт – Regular, Premium или Luxe. С самого начала создания бренда основными продуктами являются худи и свитшоты. Серия Regular представляет собой наши бестселлеры из хлопкогового трикотажа с небольшим добавлением полиэстра, найти который в свободной продаже не представляет большой проблемы. Серии Premium и Luxe – это уже намного более сложные модели во всех отношениях. Они намного более сложно сконструированы, у них несколько другая посадка, более сложная отделка и изящные швы, но помимо этого они сильно отличаются технологически. Такие ткани невозможно встретить в свободной продаже, более того, мы подписываем с заводом исключительные права на эти спецификации на период всего производственного цикла моделей, которые из них изготавливаются.

У нас есть абсолютные бестселлеры, которые мы выпускаем уже несколько лет и даже не задумываемся от них избавляться. Это уже наша устоявшаяся классика, как, например, цвет PUDRA, который стал дико популярен у российских брендов, они даже не стесняются его так же и называть. Хотя он появился исключительно благодаря нам, мы его буквально выстрадали, это был наш первый опыт в выкрасе ткани. Худи PUDRA успешно продается уже больше трех лет, у меня самой их несколько.

О коллекции (M) by MONOCHROME:

Мы шли к этому больше года, последовательно прорабатывая каждый шаг – от внутренней реорганизации, развития производственных мощностей, до глубокого рестайлинга всего фирменного стиля и трансформации продуктовых линеек. Мы освободили место для полноценной второй линии (М), продукты которой с самого начала разрабатывались с оглядкой на более доступный ценовой сегмент. Смелая айдентика (М), свобода ее применения в совокупности с яркими цветами и дерзкими решениями в дизайне, призваны разбавить интеллигентный сдержанный стиль классических продуктов MONOCHROME.

О коллаборациях:

В этом году мы запустили несколько международных коллабораций, в том числе, летом анонсировали коллекцию, созданную в цвете 2020 года – Classic Blue 19-4052, вдохновленную институтом цвета Pantone (Pantone color Institute). Для нас это отдельный предмет гордости, это была сумасшедшая идея Коли. Сложность такой коллаборации заключается в технологических особенностях производства ткани, и если мы заявляем, что это цвет Classic Blue по классификатору Pantone, то их лаборатория должна взять на экспертизу образец используемого нами полотна и подтвердить, что мы соблюли технологию выкраса и точно попали в указанный цвет. Только в этом случае мы можем получить лицензию на использование товарного знака и запустить производство. Я работала над дизайном изделий, и мне сложно достоверно передать все нюансы этой огромной работы, но для нас, помимо очевидных имиджевых целей, это является еще и демонстрацией возможностей – мол, смотрите, как мы умеем обращаться с цветом, что даже Pantone ставит под ним свою подпись, подтверждая его подлинность.

Коллаборация с Pantone

Коллаборация с ReebokВ начале октября мы представили результат нашей совместной коллаборации со спортивным брендом Reebok, в рамках которой мы разработали коллекцию оверсайз-пуховиков в узнаваемом фирменном стиле MONOCHROME, а за эстетику и функциональность изделий отвечали специалисты из Reebok.

Особый повод для гордости – наша вторая коллаборация с институтом цвета Pantone. Коллекция выполнена в оттенках 2021 года, Illuminating 13-0647 и Ultimate Gray 17-5104. Яркий и жизнерадостный Illuminating передает силу и надежду, в то время как Ultimate Gray символизирует уверенность и надежность. Старт продаж изделий запланирован на конец декабря.

Коллаборация с Pantone О команде:

Сегодня команда MONOCHROME – это более 40 человек в штате, два собственных производственных цеха, бэк-офис, полноценный колл-центр, а так же финансовый и юридический отделы. В начале сентября мы открыли свой первый флагманский offline-магазин с кофейней формата take away в самом центре Москвы на Малой Никитской, 10. Также марку представляют наши партнеры в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Киеве и Минске.

О том, как совмещать семью и бизнес:

Как и все творческие люди, мы супер неорганизованные, особенно, когда речь идет о тайм-менеджменте. Нам очень повезло, что у нас есть бабушка, которая нам помогает во всем, она взяла на себя роль “работника тыла”, и за все, что касается детей, мы можем быть спокойны. У меня нет какой-то определенной литературы, которая помогла бы с решением всех проблем. Но мне нравятся книги Карнеги “Как перестать беспокоиться и начать жить” и “Французские дети не плюются едой” Памелы Друкерман. Все очень доходчиво и максимально просто. Но самый главный совет любому человеку, кто занимается бизнесом и растит детей, – попробуйте поймать баланс, не нужно 100% отдавать себя работе, но и полностью жить ребенком тоже не стоит, если лично для вас это не гармонично. Я обожаю свою работу, и отказаться от нее полностью не смогу и не хочу, даже ради семьи.

Алиса Боха с мамой Людмилой