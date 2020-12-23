Мнение: О пожилом дядечке, впавшем в советское детство

23.12.2020, 20:12, Разное

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Как всем известно, в #СССР жизнь была лучше, трава гуще, воздух чище, эскимо слаще, а кое-что – твёрже. Вот о нём-то, о последнем и поговорим.

И разговор пойдёт серьёзный, взрослый…

Так что – под кат.

Тема и правда недетская. Крепкий советский #рубль и твёрдые социалистические #цены. Первый годами стоил какие-то копейки к доллару США. Валютный курс был жёстко централизован, как и валютные операции. За которые простым гражданам полагалась уголовная статья. Зато #стабильность.

Цены тоже были фиксированы. Если их повышали партия и правительство, то исключительно в неустанной заботе о благе советского человека и только по многочисленным просьбам трудящихся. Водка, например, с середины 1960-х по конец 1980-х подорожала вчетверо: с 2,87 руб. за 0,5 л. при раннем Брежневе до 10,70 руб. при позднем Горбачеве.

Но в большинстве своём цены были стабильны ибо регулировались государством. Другое дело, что купить по ним товар не все имели возможность: Москва ещё худо-бедно снабжалась, а вот регионы… Колбасные поезда в столицу не были выдумкой озлобленных маргиналов!

Собственно, вот этот дефицит в конечной точке при полном государственном регулировании производства стал одним из источников краха СССР. О чём все как-то забыли. Зато постоянство цен вошло в советские мифы и стало предметом ностальгии. Ну и примером для подражания, похоже.

В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир #Путин назвал рост цен на недвижимость в стране «необоснованным» и потребовал принять меры. По данным ЦИАН, с начала года в среднем по России квадратный метр подорожал на 16% на вторничном рынке и на 15% – в новостройках. Что главе государства показалось нестерпимым. «Если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, оно если не сведется к нулю, то во всяком случае серьезно эти усилия пострадают», – заявил он и пригрозил: «На это нужно самым внимательным образом и соответствующим образом реагировать».

Что ж, российская #экономика, похоже, окончательно встаёт на рельсы госпланирования. После «заморозки» цен на продукты питания власти решили дернуть стоп-кран у инфляции на рынке недвижимости. Чтобы и там цены были стабильны, как в советском детстве (которое не знало о дефиците жилья и не задумывалось, сколько лет придётся стоять в очереди на квартиру).

Вот интересно, печальный опыт СССР этих повзрослевших детей социализма, дорвавшихся до штурвала государства с рыночной экономикой, ничему не научил? Или непременно хочется на те же грабли в надежде на другой результат?