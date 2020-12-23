“Симптомы ухудшались с течением времени”: Ученые рассказали о повышенной опасности самоизоляции для женщин

23.12.2020, 20:08, Разное

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Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности влияния самоизоляции на людей в гендерном аспекте. Результаты показали, что данная карантинная мера оказывала на женщин пагубное влияние гораздо чаще, чем на мужчин.

Ученые, представляющие Университет Калгари (Канада), провели анализ данных большой группы населения данной страны, включавшей 112 мужчин и 459 женщин, при этом показатель среднего возраста исследуемых составил 25,9 года. В процессе аналитической работы, заключавшейся в изучении заполненных респондентами специальных опросников, рассматривалось психологическое состояние участников, а также итоги их оценки по шкале эмпатии – склонности сопереживать эмоциям близких и проявлять о них заботу. В результате выяснилось, что в целом самоизоляция стала причиной ухудшения сна у 66% представителей обоих полов и спровоцировала развитие бессонницы у 39%. Кроме того, у всех показатель уровня стресса оказался повышенным. При этом специалисты отметили, что причиной возникновения ухудшения сна у мужчин чаще всего становилась депрессия, а у женщин – более высокая тревожность и психологические травмы. К слову, представительницы прекрасного пола набрали большее количество баллов по шкале эмпатии, причем этот параметр находился в прямой зависимости с уровнем тревоги и депрессивных симптомов.

” В целом, исследование показало, что женщины сообщали о большем количестве случаев тревоги и депрессии. Их симптомы ухудшались с течением времени и зависели от продолжительности периода самоизоляции. У представителей обоих полов наблюдалось постепенное усиление тревоги, депрессивных симптомов, ухудшение сна. Но со временем у женщин проблемы становились более выраженными”, – резюмировала одна из авторов исследования, доктор Вероника Гуаданьи. Об этом пишет Frontiers in Global Woman.