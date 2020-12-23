 

“Настроение дня”: Лиза Арзамасова впечатлила фанатов стройным телом на яхте

23.12.2020, 20:08, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала стройные формы на фоне солнечного водного пейзажа. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.
На опубликованной в микроблоге фотографии красавица позирует, стоя в носовой части яхты. Её наряд составили костюм из легкой белой ткани, состоящий из короткого топа и длинной юбки, черная кофта, накинутая поверх топа, и белые кроссовки. Образ Лизы Арзамасовой дополнили эксклюзивная сумка из плетеной кожи и развевающиеся волосы. Оригинальный крой костюма позволил телезвезде продемонстрировать зрителю подтянутый живот и стройную ножку, которую она эффектно выставила слегка вперед. На лице с приопущенными веками красотки видна легкая романтичная улыбка. Фотоснимок она сопроводила хештегом “НастроенияДня”.

Подписчики артистки наградили приятное фото массой комментариев, наполненных восторгом и симпатией. Поклонники пожелали любимице отличного настроения и отметили красоту её стройного тела.



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