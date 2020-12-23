Ученые создали устройство для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

23.12.2020, 20:08, Разное

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Исследователи разработали устройство, которое благодаря электрическим импульсам стимулирует обонятельные рецепторы и таким способом предотвращает или сдерживает нейродегенерацию. Устройство напоминает смарт-очки Google Glass.

До сих пор исследователи не изобрели способ для предотвращения болезней Альцгеймера и Паркинсона, но создали устройство, которое похоже на «умные» очки, способное приостанавливать прогрессирование болезней. В некоторых исследованиях специалисты отмечали, что ухудшение обоняния может оказаться симптомом болезни Альцгеймера или Паркинсона. Это случается из-за того, что обоняние раньше других частей мозга испытывает дегенерацию.

Но также эксперты смогли выдвинуть гипотезу о том, что стимулирование обонятельных областей мозга может облегчать симптоматику названных болезней или уменьшать их прогрессирование. В основе гипотезы лежит исследование, в котором выяснили, что наличие обоняния считается признаком сознания у людей с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В издании Frontiers in Neuroscience опубликовали работу, где авторы представили прототип устройства, которое напоминает Google Glass, стимулирующий обонятельный мозг электрическими импульсами. Воздействие на такие структуры приводит к большей активности в энторинальной коре – области мозга, играющей огромную роль в формировании памяти.

В дальнейших работах специалисты хотят испытывать прототип устройства на людях, чтобы понять о его потенциальной применимости, как терапии нейродегенеративных болезней. Они предлагают разные варианты лечения с помощью разработки, каждый из которых будет проверен в рамах клинических испытаний.