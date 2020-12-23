Бережливые люди

23.12.2020, 20:02, Разное

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В 2021 году российский бюджет ждет резкое сокращение расходов по всем статьям.

8 декабря президент Владимир Путин подписал проект федерального бюджета на следующую трехлетку и закрепил приоритеты бюджетной политики. Ключевым словом, которым можно обозначить бюджет на следующий год, стала «консолидация», или по-простому — стремление к экономии.

Возвращение к «нормальности»

Как и предполагалось, в ходе рассмотрения в Госдуме бюджет не претерпел каких-либо серьезных изменений. Основные параметры бюджета и его структура остались неизменными по сравнению с вариантом правительства. Консолидация-2021 заключается в том, что расходы бюджета в следующем году снизятся примерно на 1,1 трлн рублей по сравнению с ожидаемым исполнением этого года и составят 21,5 трлн рублей.

В определенном смысле снижение расходов было неизбежным. В 2020 году правительство нарастило свои траты более чем на 25% для того, чтобы бороться c пандемией и экономическим кризисом. Часть этих дополнительных расходов — к примеру, летние разовые выплаты гражданам, закупки медицинского оборудования и лекарств, точечные меры по поддержке бизнеса — носили единовременный характер. В следующем году они «автоматически» сократятся. Налоговые каникулы также действуют только в этом году.

2020 год стал экстраординарным годом и для бюджета, поэтому бюджет на следующую трехлетку должен предполагать возвращение к «нормальности».

Часть антикризисных мер становятся постоянными и систематически увеличивают объем государственных расходов. В частности, расходы на социальную политику будут оставаться на уровне 5,6–5,7 трлн рублей ежегодно, то есть примерно на 0,9–1,0 трлн рублей больше показателей 2019 года. Это следствие уже принятых решений по расширению получателей материнского капитала, увеличению трансферта ПФР из-за снижения ставки социальных взносов для малого и среднего бизнеса, повышению пособий по безработице и других мер.

Расходы на здравоохранение и образование снизятся в следующем году по сравнению с 2020-м, однако будут оставаться существенно больше показателей 2019 года. В следующем году планируется несколько сократить оборонные расходы, но увеличить траты на правоохранительные органы. Также планируется последовательно сокращать расходы на трансферты региональным бюджетам — федеральный центр рассматривает дополнительную поддержку регионов в 2020-м как временную.

Правительство не планирует целенаправленного бюджетного маневра в расходной части, полагаясь в основном на инерцию уже принятых решений. Национальный план восстановления экономики, который был представлен в июне и утвержден правительством в октябре, фактически представляет собой смесь прошлых планов из нацпроектов 2018 года и обобщения уже анонсированных весной антикризисных мер. Каких-либо новых прорывов не ожидается.

Казна под защитой

Основная причина консолидации со следующего года — выполнение бюджетного правила. Однако, несмотря на пандемию коронавируса и ожидаемый спад российской экономики примерно на 4%, бюджетный дефицит в 2020 году окажется значимо меньше правительственных планов. В сентябре Минфин ожидал, что дефицит бюджета в этом году составит 4,7 трлн рублей. Однако текущие данные указывают на то, что дефицит окажется меньше 4 трлн рублей.

По данным за январь — ноябрь, расходы составили 19 трлн рублей. Уточненная бюджетная роспись (по сути, текущий план) предусматривает траты в размере 23,7 трлн рублей. Это означает, что для выполнения всех планов необходимо потратить 4,7 трлн рублей только за декабрь.

Сверхвысокое «освоение» выделенных средств в декабре традиционно для российского бюджета.

Обычно на последний месяц года приходится 15–20% от общего объема за год. Связано это в основном с тем, что оформление госзакупок и заключение госконтрактов практически всегда затягивается и сдвигается на конец года. Поэтому обычно наибольшей неравномерностью внутри года отличаются расходы на национальную экономику, где основная часть расходов связана с крупными контрактами, а не выплатами заработных плат госслужащим или пособий гражданам.

Однако потратить остатки такого размера в этом году уже не получится. Более того, в бюджетную роспись включены резервные фонды, которые уже не будут использованы в полной мере. Поэтому можно ожидать, что расходы 2020 года будут ближе к 22,4–22,6 трлн рублей.

Доходная часть тоже сократилась не так сильно, как ожидалось. Ненефтегазовые доходы не сократились, а даже выросли на 9,2% за первые 11 месяцев. Положительная динамика — это в основном дополнительный 1 трлн рублей от сделки Сбербанка. Однако даже без учета этой «схемы» ненефтегазовые доходы остаются на уровне прошлого года. Поступления по НДС и акцизам показывают положительную динамику.

Таким образом,

государство «защитило» свои доходы даже в условиях экономического кризиса.

В следующем году дополнительное повышение налогов и завершение налоговых каникул позволят еще увеличить государственные доходы.

Разумеется, нефтегазовые доходы бюджета пострадали из-за снижения нефтяных цен и сокращения добычи. Однако рост цен на нефть позволил восстановить и их. Если в мае — июне ежемесячный объем поступлений нефтегазовых доходов не превышал 250 млрд рублей, то с сентября он устойчиво превышает 450 млрд рублей ежемесячно. Все это означает, что доходы федерального бюджета будут больше официальных планов (17,8 трлн рублей). Все это позволит получить меньший дефицит.

Региональные финансы также пострадали не так сильно, как можно было бы ожидать. За первые 10 месяцев собственные доходы региональных бюджетов сократились лишь на 5,2%. Несмотря на рост безработицы, поступления по НДФЛ — ключевому источнику казны субъектов — даже показывают положительную динамику.

В этом году федеральный центр увеличил прямые трансферты для поддержки регионов, а не стал выдавать бюджетные кредиты. Это помогло поддержать расходы: за первые 10 месяцев расходы регионов выросли на 17,4% и стали существенным источником антикризисной поддержки для всей экономики.

Опасения огромного бюджетного дефицита в 2020 году, который потребует сокращения расходов и повышения налогов, не оправдались. Дефицит окажется умеренным. Это означает, что и планы на 2021 год также можно было бы скорректировать. Повышение налогов со следующего года не является необходимым для бюджетной стабильности, но вполне может отрицательно сказаться на потребительской активности. Консолидацию расходов также можно было бы растянуть во времени на более продолжительный период.

Марсель Салихов

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов