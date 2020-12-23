В Харькове с участием спецподразделения полиции рейдеры захватили завод – СМИ

23.12.2020, 20:00, Новости дня

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В ночь на 23 декабря в Харькове произошел рейдерский захват завода по производству линолеума и ламината “Алексвуд”, в нем задействовали сотрудников Национальной полиции, сообщило местное издание “Городской дозор”, ссылаясь на слова представителей предприятия.

По данным издания, ночью в полицию позвонила женщина, которая представилась дочерью владельца предприятия и сказала, что на заводе находятся неизвестные.

После этого на предприятие приехали сотрудники спецподразделения полиции по тактико-оперативному реагированию (ТОР). Они задержали и вывезли с территории завода адвоката и сотрудников охраны, пишет издание. Затем дочери Гайшука от первого брака Марии Полуэктовой передали на ответственное хранение помещения предприятия, а та в свою очередь – “завела на завод около 20 бойцов в балаклавах”.

Владелец и директор группы предприятий “Алексвуд” Леонид Гайшук в апреле скончался. Сейчас продолжается процесс вступления в наследство корпоративными правами предприятия Еленой Байбековой, которая жила с Гайшуком в последние 10 лет и детьми пары, отмечает “Городской дозор”.

До смерти Гайшук оформил на супругу доверенность, которая никем не оспаривается, пишет издание. По данным “Городского дозора”, на ее основании в июне 2020-го предприятие сдало в аренду помещения компании “Балана” (задержаны были адвокат и охрана этой фирмы). Сейчас, пишут журналисты, на территории завода сконцентрировано сырье и имущество этой компании “не на один миллион гривен”.

Первая жена Гайшука Ирина Полуэктова написала на имя заместителя начальника следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Максимовича заявление о якобы захвате заводе неизвестными, полиция открыла уголовное производство. 22 декабря в рамках расследования на предприятии провели обыск, который “ничем не закончился”.

Издание опубликовало в Facebook общение представителей завода с правоохранителями.

https://www.facebook.com/Dozor.Kharkiv/videos/385694932693512/



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка