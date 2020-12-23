 

Аргентина одобрила экстренное применение «Спутника V»

23.12.2020, 19:56, Новости дня
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Министерство здравоохранения Аргентины выдало в среду разрешение на экстренное применение российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», информирует местный телеканал Todo Noticias.

По его данным, соответствующее решение было принято на основе рекомендации Аргентинского государственного управления по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, передает ТАСС.

В настоящее время самолет, который вылетел, чтобы доставить первые дозы российской вакцины в Аргентину, находится в Москве. Ожидается, что он прибудет в Буэнос-Айрес в четверг, в 10.00-10.30 (16.00-16.30 мск), передает РИА «Новости».

Напомним, 10 декабря Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.



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