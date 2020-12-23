Стало известно, какая мелодия заменит гимн РФ на Олимпиаде

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23.12.2020, 19:56, Новости дня
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Русская народная песня может быть использована вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио в 2021, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«С гимном сложнее, хотя мы ограничены только использованием национального гимна, а также гимнов предыдущих лет. Мы можем использовать любую мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. Думаю, мы сможем создать некий художественный совет, объявить конкурс на лучшую мелодию. Решение будет принимать исполком МОК, мы с ними уже начали консультации по этому вопросу. Тот опыт, который мы накопили в работе с аппаратом МОК, поможет нам найти объективное решение, которое устроит всех», – сказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

Он также заявил, что российские спортсмены могут выступить на Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР). «Наша позиция заключается в том, что не будет использоваться олимпийский флаг, это однозначно. Поскольку Олимпийский комитет РФ – абсолютно полноценный участник олимпийского движения, вся атрибутика и геральдика ОКР легитимна и может использоваться», – добавил глава ОКР.

17 декабря CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.



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