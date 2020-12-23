Daily Mail – «паспорт свободы» — в Британии создают приложение для незаражённых коронавирусом

23.12.2020, 19:54, Новости дня

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По заказу правительства в Соединённом Королевстве разрабатывается телефонное приложение, которое позволит людям, получившим отрицательный результат на COVID-19, посещать различные заведения, включая школы и пабы, пишет Daily Mail. При этом британские власти настаивают, что пока лишь «изучают» эту спорную систему и не собираются вводить её в ближайшем будущем, отмечает издание.

В Соединённом Королевстве ведётся работа по разработке «паспортов свободы», которые позволят тем, кто получит отрицательный результат на коронавирус, посещать пабы, школы и рабочие места. Две британские фирмы получили правительственные контракты на воплощение этой идеи, пишет Daily Mail.

Контракты предусматривают создание системы, в соответствии с которой человеку присваивается QR-код на его смартфоне. Он должен быть привязан к цифровому паспорту, в котором содержится фотография пользователя.

После теста на COVID-19 информация о нём будет обновлена в центре проверки, и когда человек захочет зайти в какое-то заведение, он сможет представить свой QR-код в качестве доказательства того, что у него не было выявлено заболевание. При этом после сканирования владельцы места могут отказать во входе тем, у кого нет отрицательного результата в течение определённого времени, считает Daily Mail.

Издание обнаружило предложение о системе «сертификации отрицательного теста на COVID-19» в правительственной программе проверки контрактов. Согласно документу, договор на £42 тыс. был подписан с Netcompany UK в ноябре. Аналогичное соглашение на сумму £34 тыс. было заключено с Hub Company, которая разрабатывает приложение с присвоением QR-кодов.

Идея с «паспортами свободы» вызывает споры в британском обществе. Критики утверждают, что в результате может возникнуть система «апартеида», которая разделит людей на заражённых и незаражённых коронавирусом. Кроме того, непонятно, как те, у кого не окажется смартфона, смогут доказать, что их тест был отрицательным.

Источник Daily Mail в Министерстве здравоохранения сказал, что эта система представляет собой «исследовательскую работу» и что она не будет внедряться в ближайшее время. «Речь идёт о том, как мы могли бы использовать всё это в будущем», — заявил он. «Это изучение возможностей. Не существует никаких планов вводить паспорта иммунитета», — заверил чиновник.



Ранее британский кабинет министров также исключал введение паспортов для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Идея дала повод для опасений, что те, кто откажутся прививаться, подвергнутся дискриминации, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

Lars Gonaards: И меня называли психом, когда я говорил, что всё этим и закончится…

Commonsense: Совершенно бесполезная и огромная трата денег впустую. Можно получить отрицательный результат теста и заразиться на обратном пути домой!

Lars Gonaards: С женой или родственником кого из депутатов был заключён этот контракт?

KittySweets: Выглядит зловеще, и я говорю этой затее НЕТ!

Small c: Я никогда не буду голосовать за партию, которая даже допустит такую мысль. Мы невиновны, пока наша вина не будет доказана, а не наоборот. Пора воспользоваться Великой хартией вольностей. Ведь её целью было покончить с тиранией.