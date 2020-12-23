 

Guardian – совместный воздушный патруль России и Китая заставил Токио и Сеул поднять в небо истребители

23.12.2020, 19:54, Новости дня
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Российские и китайские стратегические бомбардировщики совершили совместный полёт с целью патрулирования над западным побережьем Тихого океана. Из-за этого Япония и Южная Корея подняли в небо свои истребители. Как пишет The Guardian, это уже не первый такой полёт российских и китайских ВВС — в прошлый раз он состоялся в июле 2019 года.


Reuters

Япония и Южная Корея подняли свои истребители для отслеживания российских и китайских бомбардировщиков, которые совершали совместный полёт по патрулированию западного побережья Тихого океана. Тем самым, как пишет The Guardian, Москва и Пекин хотели показать, какие крепкие у них военные связи.

С российской стороны в полёте участвовали два стратегических бомбардировщика Ту-95, с китайской — четыре бомбардировщика «Хун-6К». Их маршрут пролегал над Японским морем и Восточно-Китайским морем. В том числе они пролетели над спорными островами в Японском море, поэтому Япония и подняла свои истребители. Также российские и китайские самолёты прошли над проливом, разделяющим Японию и Корейский полуостров, и были неподалёку от острова Окинава, где находится большой контингент США.

И военные, и дипломаты Южной Кореи связались со своими российскими и китайскими коллегами, чтобы выразить свою обеспокоенность инцидентом. По словам российских представителей, патрулирование осуществлено с целью «развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооружённых сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности». Также в Министерстве обороны РФ заверили, что этот манёвр не был направлен ни против одной из третьих стран.

Как напоминает автор статьи, в прошлый раз над той же территорией российские и китайские самолёты пролетали в июле 2019 года. А в октябре этого года Владимир Путин и вовсе отметил, что нельзя исключать создание в будущем и военного альянса РФ и Китая. Также он тогда сообщил, что РФ делится с Китаем важными военными технологиями, которые помогают ему укреплять обороноспособность, пишет The Guardian.

 



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