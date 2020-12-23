 

Independent – Джонсона предостерегли — хаос в портах Ла-Манша может стать «обычным явлением»

23.12.2020, 19:54, Новости дня
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Хаос в портах Ла-Манша из-за закрытия границы с Францией может стать «обычным явлением» после 31 декабря, особенно в случае «жёсткого» брексита, пишет The Independent. Об этом европейские и британские эксперты предупредили премьера Великобритании Бориса Джонсона. Однако переговорщики по брекситу от ЕС указали на то, что для заключения сделки остался «последний рывок».


Reuters

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предупредили, что хаос в портах Ла-Манша — «отражение жизни за пределами единого европейского рынка», несмотря на прогресс в переговорах между Лондоном и Брюсселем по брекситу, пишет The Independent.

По словам главного европейского переговорщика Мишеля Барнье, в ходе переговоров с британской стороной был достигнут прогресс, причём ряд тем был «предварительно закрыт или близок к согласованию». Однако на встрече послов ЕС в Брюсселе Барнье всё же добавил, что вопрос доступа европейских рыбаков в британские воды остаётся препятствием на пути к соглашению.

«Переговорщикам из ЕС сейчас остался последний рывок, чтобы добиться прогресса и заключить приемлемое для обеих сторон соглашение. ЕС не закроет двери для Великобритании и будет готов к переговорам и после 1 января», — заявил европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Более того, не оставляют попыток договориться премьер Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В течение последних нескольких дней лидеры проводят переговоры по брекситу по телефону, стремясь сдвинуть ситуацию «с мёртвой точки».

Несмотря на то что в канцелярии британского премьера переговоры не подтвердили, высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что лидеры уже несколько раз созванивались и это стало «неотъемлемой частью» переговоров по брекситу.

Тем не менее, как отмечает издание, переговоры между Лондоном и Брюсселем накануне продолжались на фоне хаоса в портах Ла-Манша из-за временного закрытия границ, вызванного появлением нового штамма COVID-19. На английском берегу пролива пробки из грузовиков растянулись на десятки миль. 

«Мы забыли, как выглядят границы. Некоторые думали, что они останутся открытыми как с ЕС, так и без него. Теперь они начнут понимать, что на самом деле означает выход из ЕС», — предупредил представитель Европарламента по вопросам переговоров о выходе Великобритании из ЕС на первом этапе Ги Верхофстадт.
 
При этом глава Федерации производителей продуктов питания и напитков Великобритании Иэн Райт предположил, что нарушение цепочек поставок может повториться и после возможного подписания сделки по брекситу, пишет The Independent.

«Мы обеспокоены интенсивностью проблемы и её влиянием на цепочку поставок. Мне кажется, что это будет вновь происходить, особенно в случае брексита без сделки и с введением тарифов. Не обязательно, что всё будет так плохо, как сейчас, но это станет обычным явлением», — предостерёг Райт.



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