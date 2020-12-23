Мнение: Под УК не подпадает

23.12.2020, 19:48, Разное

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Но самое, конечно, дикое (и тут уже никакие гении креатива типа Тёмы не помогут) – это иррациональный и абсолютно незаконный отказ властей РФ в возбуждении уголовного дела по поводу отравления Навального. Я не могу понять: неужели в Кремле не врубаются, что это выглядит практически как признание?

Это упорство в отрицании очевидного необъяснимо. Ведь главное, что ничего такого уж фатального для режима в возбуждении уголовного дела нет! Сколько по стране открыто уголовных дел, в том числе громких, которые лежат без всякого движения ГОДАМИ?! И по ограблениям, и по убийствам… Какие-нибудь родственники обивают пороги, пишут жалобы в Прокуратуру – ответ стандартный: “Ищем!” Не в сказке живем, знаем.

Но нет – именно по Навальному уперлись намертво. Не будем “возбуждаться” – и хоть режь. Даже не придумаешь, в чем тут может быть дело. Человек упал замертво, три недели в коме, лечили атропином, политический деятель – ну ведь хотя бы ПОДОЗРЕНИЕ на то, что это было покушение на убийство, должно быть? Должно.

Чего-то боятся в Кремле, как будто связаны обязательствами перед КЕМ-ТО. Типа прогарантировали – “все что угодно, никаких “дел” не будет”. Нелепое предположение – но как еще объяснить необъяснимое?