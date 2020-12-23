Мнение: Публичное и личное

23.12.2020, 19:36, Разное

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Формат реалити-шоу очень популярен. Одни только сториз в Инстаграме чего стоят.

Но отличие между жизнью и презентацией этой жизни для аудитории такое же, как между рефлексией и речью.

Если вы что-то произносите, вы побуждаете других в этом участвовать, реагировать, отвечать.

Вот почему нельзя “просто высказать мнение”. Если вы произносите мнение вслух – это ваше обращение к человеку и, если ваша мнение опровергает высказанную им точку зрения, это вызов ему. Критика ваша и негативная оценка – вызов ему.

Если вы жалуетесь вслух, вы просите помощи. Не придумывайте, что просто мыслите вслух, мысли вслух – это речь, а речь – это всегда обращение к другому, побуждение его к участию.

Мы еще будем разбирать задания на тему рефлексии и речи из последних тестов.

Но вот интересный пример из моей ленты про реалити-шоу.

В реальной жизни ситуации, когда девушка окружена хороводом поклонников и вынуждена выбирать из двух-трех симпатичных ей парней одного, встречаются очень редко, но все же бывают.

Обычно из трех симпатичных парней девушке довольно легко выбрать того, кто симпатичен больше, учитывая, что она сама не одинаково им симпатична обычно, а значит можно выбрать того, кто заинтересован больше, если все три нравятся ей одинаково.

Выбрав одного, девушка начинает с ним ближе общаться, обычно это означает заниматься с ним сексом.

Когда-то сексом практически не занимались до брака (до начала прошлого века) или хотя бы до решения стать мужем и женой (до середины прошлого века), но сейчас, благодаря надежной контрацепции границы расширились, и для секса стало достаточно просто симпатии. Люди не знают, станут ли они мужем и женой, они просто симпатизируют друг другу и поэтому становятся парой.

Но есть закон, на который не повлияла контрацепция, поскольку он не связан с деторождением, а связан с самоуважением человека.

Этот закон, условно говоря, звучит так. С того момента, когда двое становятся парой, их поиски других партнеров прекращаются. Если нет специального договора об обоюдной свободе, оба соблюдают моногамный договор по умолчанию, не знакомятся с другими, не приглашают на свидание и тем более не занимаются сексом.

Очень многие люди нарушают этот закон, но делают это тайно.

Тайные поиски на стороне одного из партнеров – чаще всего его косяк (если нет большого запаса красного поля), но позволяют второму оставаться в красном поле.

То есть когда девушка, которую мы рассматриваем, выбирающая из трех парней одного, начинает сомневаться, что она не зря выбрала Гришу, отказавшись от Миши, она может тайно переспать с Мишей за спиной Гриши, чтобы понять, с кем ей приятней. Она рискует очень многим. Гриша может узнать о ее измене и бросит ее из красного поля, а это почти однозначный рост его СЗ. Хорошо если Миша окажется для нее в десять раз лучше, но если нет, она так и будет горевать, что изменила Грише. Ее СЗ для Миши тоже может со временем пошатнуться из-за того, что она сначала выбрала Гришу, а не его, а потом изменила Грише с ним. Было бы лучше, если бы она сразу выбрала его и не прыгала с одного на другого. То есть девушка наша тоже рискует, но благодаря тайне риск не такой большой. Но это в том случае, если она остановится на Мише. Если же после Миши она решит вернуться к Грише, она будет в черном поле, особенно если он узнает об ее измене.

Понятно почему скрытая измена – это чаще всего серое поле, а измена ставшая известной – черное поле, если вы хотите сохранить отношения с тем, кому изменили?

А теперь представьте, что после Миши она решила пойти к Коле, к третьему кандидату, скрыв это от Миши. Коля в курсе, что она изначально выбрала Гришу, но не в курсе, что она изменила Грише с Мишей до него. Если он узнает, он разочаруется в девушке. Миша тоже разочаруется, узнав. А больше всех будет разочарован Гриша.

Вот в шоу по ссылке пытаются изобразить ситуацию подобную этому, но только во много раз хуже.

Потому что измена первому мужчине, и второму, происходит на глазах у большой аудитории.

Если бы после первого мужчины девушка сказала, что хочет на нем остановиться, все у нее было бы неплохо. То есть она должна была выбрать из трех одного и на нем остановиться. Но ей захотелось попробовать второго, потом третьего и она ожидала, что все трое будут ждать ее вердикта, как три оленя.

Третий парень поступил умней всех и просто ее вежливо послал.

Один из первых двух парней предупредил ее, что не женится на ней, если она будет пробовать дальше.

Вам задача.

Как вы думаете, если это сделал первый, смог ли он остаться в красном поле?

А если второй?

Обоснуйте свой ответ.

И еще один вопрос.

В реалити-шоу и в своих сториз бесполезно делать вид, что “все как в жизни”, как в жизни, но вовлекая в свою интимную жизнь кучу народа. Некоторые вещи можно делать на глазах у всех, некоторые нет. Какие именно можно и какие нельзя и почему? В каком случае вы выходите из красного поля, делая личное публичным, и по какой причине, можете проанализировать?