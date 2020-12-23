 

Мнение: Петербуржское плато

23.12.2020, 19:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Классическая картина фальсификаций. С конца ноября уровень заражений в Петербурге встал как вкопанный, дав аномальную картину внезапной и необъяснимой стабилизации примерно на одном уровне вблизи 3700 заражений в сутки.

Есть только два объяснения происходящему – либо дефицит тестов, а потому сколько есть – столько и регистрируем, либо еще более логичное объяснение – банально рисуем нужную цифру. В конце концов, в стране с традицией фальсификации любых данных, включая выборы, почему бы не предположить наиболее вероятный вариант?

С такой фальшивой статистикой любые разговоры про опасность или наоборот – безопасность заболевания теряют всякий смысл. Любые выводы делаются на достоверных фактах. Когда нет основы для выводов, они становятся бесполезными.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Специалист об угрозах Лукашенко Литве: Выстрел себе в голову

27.08 / Дети переживших депрессию матерей имеют проблемы с адаптацией в школе

25.09 / Мнение: Практическая физика для автолюбителей

17.09 / Российский «ядерный паровозик» станет ответом США на обновление ракет

29.09 / «За формирование негативного отношения к стране»

12.10 / Меган Маркл записала подкаст о травле в интернете: “В прошлом году меня хейтили больше всех”

13.07 / Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

30.06 / Мнение: Придите, твари! Придите и проголосуйте!

21.11 / “Это ж надо было додуматься!”: Юлия Михалкова рассказала о досаднейшем инциденте с волосами

01.10 / Скандалы: Места не столь покупленные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска