Мнение: Петербуржское плато

23.12.2020, 19:26, Разное

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Классическая картина фальсификаций. С конца ноября уровень заражений в Петербурге встал как вкопанный, дав аномальную картину внезапной и необъяснимой стабилизации примерно на одном уровне вблизи 3700 заражений в сутки.

Есть только два объяснения происходящему – либо дефицит тестов, а потому сколько есть – столько и регистрируем, либо еще более логичное объяснение – банально рисуем нужную цифру. В конце концов, в стране с традицией фальсификации любых данных, включая выборы, почему бы не предположить наиболее вероятный вариант?

С такой фальшивой статистикой любые разговоры про опасность или наоборот – безопасность заболевания теряют всякий смысл. Любые выводы делаются на достоверных фактах. Когда нет основы для выводов, они становятся бесполезными.