Мнение: Дело против Зеленского

23.12.2020, 19:22, Разное

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Помните историю с забегом эстонского наемника Миколы Илина https://colonelcassad.livejournal.com/6044336.html, который получил широкую известность после того, как подорвался на мине https://colonelcassad.livejournal.com/6027648.html и запись с его камеры GoPro попала в широкий доступ.

Так вот – у этой истории грядет продолжение.

Отец военнослужащего ВСУ добился возбуждения уголовного производства

Помните Миколу Илина? Того эстонского белоруса, наемника в составе ВСУ, который в июле погиб на Донбассе, после чего диверсионную группу, в составе которой он находился, украинские информационщики и военное руководство попытались выдать за медиков? В составе той группы был Ярослав Журавель, и сейчас его отец Сергей Журавель добился в Печерском суде решения обязать ГБР открыть уголовное производство против нынешнего украинского президента Владимира Зеленского за действия, в результате которых не удалось спасти его сына.

Ярослав Журавель погиб не сразу, а был ранен и пытался связаться со своими сослуживцами по рации. Но комбригу Паласу в тот момент уже было не до него, потому что стало известно о гибели наемника Миколы Илина, а это означало большой международный скандал. Именно тогда начали прорабатываться фантастические версии о несуществующих деталях – жилетах и касках медиков на украинских диверсантах. Но мы прекрасно помним, что тогда было обнаружено. Вот что было в наших официальных сводках:

«Рядом с телом третьего диверсанта обнаружен автомат АКМ-ТК7 с номером ЛЯ3098, с нештатным цевьём, пистолетной рукоятью, прикладом, ручкой переноса огня и кронштейном для крепления прицельных приспособлений. Ремень на автомате также не штатный, с возможностью быстрого сброса. Из снаряжения военнослужащий имел облегчённый бронежилет "Плейт-Кэрриер" с тремя подсумками для магазинов АКМ и шлем «Темп 3000» в штатном чехле…

Также при нем была найдена радиостанция Моторолла, а в районе обнаружения тела, в радиусе 20 метров, следы крови, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не сразу, а был ранен и пытался связаться по радиосвязи с командованием с призывом о помощи. Однако в тот момент ПАЛАС был занят проработкой легенды, оправдывающей свои действия и снимающей ответственность за гибель иностранных граждан…».

Теперь, для сравнения, я предоставлю вам выдержки из интервью отца Ярослава Журавля – Сергея:

«…Когда узнаешь истинную правду, отнимает руки и ноги. Становится трудно ходить, трудно что-то держать в руках. Прежде всего хочу сказать о подлости, которую я не могу носить в сердце. Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе с лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей.

Если бы они не убежали, Пецух и как его (фамилия уже вылетела из головы), то этого бы не было. Не было бы погибшего Эстонца – Коли Илина, не было бы контуженного, раненого Андрея Пидлисного. Совсем все было бы по-другому. И те 25-30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли и они бы его вынесли».

Как мы видим, истории сходятся. В смерти украинских военнослужащих в равной степени виноваты и Зеленский, и комбриг Палас. А диверсионная группа после провала операции просто разбежалась, продемонстрировав и трусость, и непрофессионализм, что свидетельствует о низком уровне подготовки в некоторых украинских подразделениях.

Зеленский тогда обязался взять это дело под личный контроль. Закончился личный контроль массой информационных вбросов от украинских телеканалов. А президент по итогу этой истории наградил орденами "За мужество" III степени в том числе и тех, кто бросил диверсантов умирать. Спасать Журавля, действительно, его родная бригада и отцы-командиры не пытались. Ведь после провала диверсионной операции украинские офицеры были озабочены информационным прикрытием произошедшего, а не спасением подчинённого. Поэтому отца военнослужащего понять можно, и его гнев по отношению к военно-политическому руководству страны абсолютно оправдан. Про личные качества уже не будем – отец и сам виноват в смерти своего сына, который отслужил не в одной бригаде. Если отправляете своих детей на Донбасс воевать, будьте готовы к тому, что живыми их можете не увидеть.

В целом, ситуация с Журавлем тогда в очередной раз показала, что украинские военнослужащие для своего руководства – просто мусор. Отец Журавля был настолько возмущен цинизмом руководства бригады и украинских офицеров, что в интервью упомянул и историю с беретом, который привезли на похороны его сына – выяснилось, что этот берет никогда его сыну не принадлежал и принадлежать не мог.

Та неудачная диверсионная операция и смерть Миколы Илина раскрыли впоследствии массу интересных подробностей. Это и свидетельства наличия иностранных наемников в составе ВСУ, и присутствие военных инструкторов на территории Украины. Всего этого было очень много в телефоне Миколы, а благодаря телеграм-каналу Джокер ДНР со всем этим ознакомились все желающие. Зеленскому же хочется напомнить о том, что у военных преступлений нет срока давности. Сейчас с действующего президента попытается спросить по закону отец погибшего украинского военнослужащего. Погибшего во время диверсионной вылазки, которая осуществлялась по приказу «сверху» – а значит, она и на совести президента. Позже с Зеленского, как и с Порошенко, спросит народ Донбасса – и не т и не только за эту неудачную диверсионную вылазку, а за всё, что происходит на Донбассе уже много лет.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/voyna/delo-protiv-zelenskogo/ – цинк

Как уже не раз писал, с мая 2019 года вся эта кровь на руках Зеленского. На Порошенко уже не свалишь.

Жалко ли Журавеля? Ну конечно же нет – он сам влез в этом блудняк и его просто бросили умирать как использованное резиновое изделие. Под рассказы про патриотизм конечно же.