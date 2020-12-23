 

В Коломне из запертой квартиры спасли парализованную женщину

23.12.2020, 19:18, Разное
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Пожилую жительницу Коломны парализовало в ванной. Тревогу забили соседи снизу после того, как у них с потолка стала литься вода, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Они попытались достучаться до пострадавшей, однако им никто не отмечал. Однако люди точно знали, что их пожилая соседка должна быть дома. После этого они позвонили спасателям. Те вскрыли дверь и увидели обездвиженную пострадавшую в ванной комнате. Ее передали врачам.



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