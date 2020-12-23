Диетолог: Цельнозерновые макароны признаны мощным средством для долголетия

23.12.2020, 19:16, Разное

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Сара Брюер, диетолог, рассказала, что клетчатка оказывает большое влияние на работу организма человека, воздействуя на микрофлору кишечника. Как оказалось, чтобы организм был обеспечен этим веществом, необходимо употреблять цельнозерновые макароны.

Ученые ежедневно открывают новые особенности хорошо известных продуктов. Диетолог сообщает, что цельнозерновая пища считается универсальной. Она благотворно влияет на пищеварительную, кровеносную и иммунную системы, замедляет процесс старения. Чтобы иметь крепкое здоровье людям нужно просто перейти с рафинированного зерна на цельнозерновое. Макароны – простой продукт, который люди часто недооценивают. Доктор напоминает, что для наибольшей пользы стоит просто съедать 3 столовые ложки макарон ежедневно.

Необходимо также в свое ежедневное меню добавить цельнозерновой хлеб, коричневый рис, киноа, так как они предотвращают риски возникновения диабета, рака кишечника, выводят из крови лишний холестерин, укрепляют иммунитет. В целом, организму будет достаточно клетчатки, если съедать в день 3 порции цельнозерновых продуктов.