Ученые: Размер мозга млекопитающих влияет на плотность их популяции

23.12.2020, 19:16, Разное

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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние мозга млекопитающих на плотность их популяции на определенных территориях. Выяснилось, что меньший объем упомянутого органа способствует увеличению количества животных.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Рединга (Великобритания), построили статистические модели на основании данных о 656 видах сухопутных нелетающих млекопитающих. При этом в расчет брались многие факторы: общая масса тела, пищевой рацион, среда обитания и т.п. В итоге специалисты пришли к выводу, что для данной категории земной фауны имеется общая закономерность, заключающаяся в явном увеличении плотности популяции зверей, имеющих меньший объем мозга. К примеру, плотность особей берберской обезьяны (магота), имеющей в среднем массу тела в 11 килограммов и массу мозга в 95 граммов, составляет около 36-ти на квадратный километр. В свою очередь, сиаманги, имеющие сходный общий вес, но более тяжелый мозг (123 грамма), населяют свою среду обитания с плотностью в 14 особей на квадратный километр, что почти втрое меньше, чем у маготов. Указанную корреляцию исследователи связывают с потребностью животных с большим мозгом расходовать увеличенное количество энергоресурсов, что приводит к необходимости поглощения большего объема пищи.

Впрочем, исследователи отметили, что на плотность популяции млекопитающих могут влиять и сопутствующие факторы, к примеру, особенности окружающей среды или насыщенность среды обитания конкурентами. Учитывая это, эксперты заявили о необходимости проведения дальнейших исследований в данном вопросе. Об этом пишет Journal of Animal Ecology.