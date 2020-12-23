Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова исполнила роль в сериале для взрослых

23.12.2020, 19:16, Разное

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Юлия Михалкова исполнила одну из ролей в сериале о буднях работников стриптиза. Звезда шоу «Уральские пельмени» продемонстрировала кадры со съемочной площадки.

Новое амплуа Михалковой

Многие селебрити активно ведут всевозможные блоги и аккаунты в соцсетях, рассказывая в них о своей личной жизни и успехах в творчестве. После ухода из юмористической программы «Уральские пельмени» Юлия Михалкова строит новую карьеру. Артистка совмещает деятельность телеведущей и писательницы, сейчас же стало известно об ее новом амплуа. Юмористка отметилась в телесериале для взрослой аудитории. На странице профиля Михалковой в Instagram появились снимки, сделанные во время работы над ситкомом. Звезда рассказала, что уходящий год вообще стал для нее сериальным, поскольку из-за карантина много времени пришлось проводить дома у телевизора. Актриса специально даже подписалась на стримминговые сервисы, чтобы не пропустить интересные телефильмы. Однако и самой диве комик-шоу довелось принять участие в создании сериала.

Никаких прокуренных баров и моря алкоголя

Им стал «Стриптизеры», в нем бывшая звезда «Уральских пельменей» сыграла «дерзкую и спортивную, при этом добрую девчонку, каких в РФ миллион». Ее героиня выбирает между роковым красавцем и робким, но честным парнем. Причем сразу после предложения сняться в «Стриптизерах» Михалкова представила себе стереотипный образ истрепанной полуобнаженной танцовщицы в прокуренном баре с морем алкоголя и развязными мужчинами. Однако в сценарии подобных сцен не оказалось вовсе. Стриптиз в кадре присутствует только мужской, а исполняют его настоящие профессионалы. Лента оказалась задорной и вдохновляющей, а главной ее идеей стала любовь.

«Стриптизеры» с Comedy Woman и пухляшом из Little Big

Роли в картине о жизни работников стриптиза достались также другим популярным артисткам: известной по команде КВН «Федор Двинятин» и Comedy Woman Наталье Медведевой, Елизавете Моряк, а также Ольге Тумайкиной. Еще один яркий персонаж сериала для взрослых – так называемый «Пухляш» из поп-группы Little Big Дмитрий Красилов. Михалкова поделилась с подписчиками своего микроблога видеороликом, на котором она с подругами по сцене лихо пляшет с пышнотелым танцором. Режиссером нового ситкома выступил Сарик Андреасян, отметившийся такими работами, как «Гудбай, Америка», «Кома» и «Все о мужчинах». Российские телезрители смогут насладиться новой захватывающей историей уже в январе 2021 года. Все участвующие в творческой работе заверяют в том, что сериал будет не только зрелищным, но и веселым. К слову, ранее Михалковой предложили баллотироваться в Государственную Думу РФ. Однако от перспективы стать парламентарием юмористка и ведущая отказалась, отдав предпочтение творчеству.