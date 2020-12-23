 

МАУ запускает авиаэкскурсии над Киевом за 2100 грн с человека

23.12.2020, 19:06, Новости дня
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“Международные авиалинии Украины” запускают программу авиаэкскурсий над Киевом. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“В МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагается корпоративным клиентам авиакомпании – раскрыть магию полета над величественным и торжественным Киевом и отметить праздник прямо в небе”, – говорится в сообщении.

В авиакомпании утверждают, что полет над Киевом не только подарит яркие впечатления, но и даст возможность узнать от профессионалов, как работает авиация. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут, какая погода считается неблагоприятной для полета, и поделятся авиационной терминологией.

“Для пассажиров на борту будет проведена лотерея с ценными авиационными призами. В пакет перелета гарантированно включено зимнее солнце над облаками и прекрасное настроение”, – отметили в МАУ.

Вылет и прилет будут выполняться из аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Услуга доступна только для корпоративных клиентов.

“Стоимость – 2100 грн за одно кресло”, – уточнили в МАУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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