США ввели новые санкции против Белоруссии

23.12.2020, 19:02, Новости дня

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Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к «подрыву демократии» в Белоруссии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент принял меры <…> для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввел в их отношении визовые ограничения», – цитирует ТАСС Помпео. По его словам, всего на сегодняшний день под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека.

Также власти США ввели санкции против первого заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ «Альфа», Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

Отмечается, что санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов».

Напомним, ранее ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. В начале декабря экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Запада ужесточить и расширить режим односторонних санкций в отношении Минска.