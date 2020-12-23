ЦРУ пригласило Навального прочитать цикл лекций по социальной инженерии

23.12.2020, 18:57, Разное

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Центральное разведывательное управление США обратилось с просьбой к российскому оппозиционеру Алексею Навальному о проведении лекций по социальной инженерии для сотрудников американской разведки. В разведывательном ведомстве США были впечатлены успехом телефонного разговора Навального с одним из его отравителей. Руководство ЦРУ считает, что российский политик обладает хорошими навыками добычи секретной информации и западным разведчикам есть чему у него поучиться.

«Сначала мы подумали, что это какой-то розыгрыш, когда впервые услышали этот разговор. Навальному стало скучно на реабилитации в Германии, вот он и решил пошутить с кем-то из своих друзей. Проведенный нами фоноскопический анализ показал, что запись настоящая. Мы нисколько не сомневаемся в профессионализме наших российских коллег. Но надо признать, что Навальный блестяще обхитрил этого чекиста. Все-таки у русских велик страх перед двумя вещами: начальством и мамой. Поэтому мы хотим пригласить Алексея к нам в Лэнгли, чтобы он наглядно показал, как нужно эффективно работать и получать секретные сведения», — заявил официальный представитель разведывательного ведомства Тимоти Риппер.

В ЦРУ отметили, что решили обратиться за помощью к Навальному, так как американские разведчики сами неоднократно звонили в ФСБ с целью получения засекреченных данных. Но все попытки были неудачными, так как в российской спецслужбе отказывались принимать международные звонки за счет абонента.