Боевики Тихановской отравили водоёмы с белорусской треской

23.12.2020, 18:37, Разное

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Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила о массовом заморе атлантической трески в водоёмах Минской области. После 30 минут тщательной проверки Следственный комитет пришёл к выводу, что причиной мора стало отравление со стороны неустановленной группы лиц.

Наибольший урон нанесён водохранилищу «Дрозды», примыкающему к одноимённому посёлку, где расположены участки белорусских депутатов. До происшествия оно ежегодно приносило несколько тонн трески.

«Мы ещё при Брежневе тут треску ловили», — рассказал пенсионер с удочкой.

На установление личности злоумышленников у сотрудников правоохранительных органов ушло около 3 часов. Отравителями оказались 11 человек, до этого работавших в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ночью они через лесополосу проникли к водоёму и слили несколько сотен литров отравляющего вещества в воду. Сообщается, что преступники скрываются в лесах Минской области и вооружены «до зубов». На нейтрализацию боевиков прибыли сотрудники ОМОН и ГУБОПиК.

«Этой ночью в очередной раз мы убедились в радикализации протеста. Вооружённая группа лиц взяла и отравила целый водоём. Добывая треску в этом водоёме и экспортируя её, мы зарабатывали огромные деньги. И эти так называемые оппозиционеры лишили врачей, учителей, работников МЧС заслуженных премий», — отметил заместитель министра внутренних дел Николай Кирпенков.

Прокомментировал инцидент и президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Вот они говорят, что Лукашенко бредит по поводу боевиков в наших лесах. А это тогда что было? Кто пруд отравил? Кто пытается нарушить наш экспорт трески? Мне тут доложили о причастности Светы Тихановской ко всему этому, разберёмся», — сказал он.