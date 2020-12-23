 

Путин заявил о необходимости расселить всех россиян из аварийного жилья

23.12.2020, 18:24, Разное
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В ходе совещания президент России Владимир Путин обратил особое внимание чиновников на проблему аварийного жилья. По мнению российского лидера, этот вопрос является “позорной страницей” отечественной истории, которую необходимо закрыть таким образом, чтобы она больше никогда не возникала, сообщает телеканал “Царьград”.

Глава государства призвал членов обоих советов расселить все трущобы и не допустить роста количества аварийных домов. Путин подчеркнул, что нельзя забывать о людях, которые живут в подобных зданиях и делать вид, будто ничего не происходит, передаёт телеканал “360”.

На заседании Владимир Путин также потребовал от чиновников принять меры по сдерживанию роста цен на жильё после введения льготной ипотеки. Российский лидер подчеркнул, что если жилая недвижимость продолжит дорожать, то все усилия власти по обеспечению жильём
как можно большей части граждан либо сильно потеряют в эффективности, либо и вовсе окажутся напрасными.

Путин напомнил, что рынок недвижимости начал повышать цены сразу после того, как ипотечные кредиты стали более доступными для россиян. Он призвал участников видеоконференции следить за ситуацией “самым внимательным образом” и оперативно реагировать соответствующим образом в случае её ухудшения.



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