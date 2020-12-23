 

Медики назвали три скрытых признака рака крови

23.12.2020, 18:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики назвали скрытые признаки рака крови, которые очень сложно заметить. Нередко их путают с симптомами менее опасных болезней.
Одним из признаков раки крови является усиленное потоотделение ночью. Этот симптом нередко проявляется, если человек болеет лимфомой. Вторым признаком считается кожный зуд. Замечая эту особенность, люди обычно даже не думают, что у них развивается тяжелое заболевание. Часто кожа может быть излишне сухая, на ней появляется раздражение.

Третьим симптомом считается наступление чувства сытости даже после употребления небольшого приема пищи. Дискомфортные ощущения наблюдаются слева под ребрами, фиксируется отек в области живота или же его вздутие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Майк Помпео назвал главную угрозу извне для США

02.09 / Мнение: О непридуманной катастрофе

22.09 / Иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как уберечь ребенка осенью от простуды

16.12 / Мнение: О самом болезненном провале России

31.07 / На место жуткого ДТП в Крыму прибыл генпрокурор

15.08 / Композитор Олег Молчанов назвал неожиданную причину смерти Легкоступовой

06.09 / Xiaomi вернула функцию записи звонков в свои смартфоны

15.12 / Предложение Лукашенко отдать часть полномочий оценили: Люди не дураки

16.11 / Инсайдер о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса: “Не ищите здесь драму”

24.05 / Молекулы, содержащиеся в красном вине, станут основой нового лекарства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска