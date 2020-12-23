Медики назвали три скрытых признака рака крови

23.12.2020, 18:22, Разное

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Медики назвали скрытые признаки рака крови, которые очень сложно заметить. Нередко их путают с симптомами менее опасных болезней.

Одним из признаков раки крови является усиленное потоотделение ночью. Этот симптом нередко проявляется, если человек болеет лимфомой. Вторым признаком считается кожный зуд. Замечая эту особенность, люди обычно даже не думают, что у них развивается тяжелое заболевание. Часто кожа может быть излишне сухая, на ней появляется раздражение.

Третьим симптомом считается наступление чувства сытости даже после употребления небольшого приема пищи. Дискомфортные ощущения наблюдаются слева под ребрами, фиксируется отек в области живота или же его вздутие.