 

Филиппа Киркорова массово поздравляют с предстоящей “свадьбой”

23.12.2020, 18:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поклонники начали поздравлять поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова с предстоящей «свадьбой». Артист обратился в ателье по пошиву костюмов к модельеру Анике Керимовой. Она получила известность как создательница свадебных нарядов.
В связи с этим пользователи подумали, что Филипп Киркоров намерен вступить в брак. Дизайнер в официальном сообщении обнародовала серию фотографий с поп-королем. На снимках знаменитость запечатлен в различных нарядах, декорированных стразами. На одном из фото Киркоров запечатлен в костюме белого цвета.

Керимова отметила, что поп-король отечественной эстрады знает толк в моде и красоте. Для него будет выполнена серия костюмов, в том числе с камнями Swarovski. В процессе задействован и личный стилист Филиппа Киркорова.

В комментариях к посту многие заявили, что на самом деле исполнитель собрался жениться. В качестве его предполагаемой избранницы называют ди-джея Екатерину Гусеву.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Скандалы: Россиянам продают путевки в закрытые турецкие отели – почему так происходит

27.10 / Стандарты русской классической школы стали предметом обсуждения на конференции в Сергиевом Посаде

15.07 / Айфон, шансон и Spotify

12.11 / Мнение: Главный парадокс советских школ

25.07 / Ученые объяснили, как COVID-19 приводит к потере обоняния

24.07 / Жесть

05.09 / В Средиземном море появилась питающаяся беженцами рыба-раввин

29.09 / В Роспотребнадзоре назвали осенние ягоды для укрепления иммунитета

16.12 / Рейтинг детских матрасов

25.09 / Мнение: Попытка проучить Россию довела Макрона до ярости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска