Филиппа Киркорова массово поздравляют с предстоящей “свадьбой”

23.12.2020, 18:22, Разное

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Поклонники начали поздравлять поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова с предстоящей «свадьбой». Артист обратился в ателье по пошиву костюмов к модельеру Анике Керимовой. Она получила известность как создательница свадебных нарядов.

В связи с этим пользователи подумали, что Филипп Киркоров намерен вступить в брак. Дизайнер в официальном сообщении обнародовала серию фотографий с поп-королем. На снимках знаменитость запечатлен в различных нарядах, декорированных стразами. На одном из фото Киркоров запечатлен в костюме белого цвета.

Керимова отметила, что поп-король отечественной эстрады знает толк в моде и красоте. Для него будет выполнена серия костюмов, в том числе с камнями Swarovski. В процессе задействован и личный стилист Филиппа Киркорова.

В комментариях к посту многие заявили, что на самом деле исполнитель собрался жениться. В качестве его предполагаемой избранницы называют ди-джея Екатерину Гусеву.