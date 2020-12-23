 

Светлана Лобода раскрыла секрет стройности

23.12.2020, 18:22, Разное
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Светлана Лобода раскрыла поклонникам секрет своей стройности. Знаменитость буквально заставляет себя есть, поскольку у нее обычно отсутствует это желание.
Светлана Лобода в целом никогда не любила есть. Исполнительница предположила, что это связано с особенностями организма и постоянной нехваткой времени. Что-то съесть для Лободы – большая проблема. Молодость она называет залогом успеха. Артистка заявила, что важно употреблять пищу маленькими порциями и не забывать пить много воды.

Несколько месяцев тому назад Светлана Лобода отказалась от сладкого, продуктов с содержанием лактозы и глютена. Она считает, что еда, которая радует вкусовые рецепторы людей, наносит организму большой вред. За счет корректировки рациона у Лободы кожа стала сияющей, к тому же быстрее начали расти ногти. Ради такого результата артистка готова не есть сладости и прочие вредные продукты.



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