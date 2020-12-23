Врачи услышали музыку, проверяя пульс на стопе пациента

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23.12.2020, 18:18, Разное
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Мужчина в возрасте 65 лет попал в больницу по поводу вывиха тазобедренного сустава после падения. Ранее он перенес операцию артропластики (замены) обоих тазобедренных суставов.

В рамках обследования врачи проверили пациенту кровоток в ногах при помощи допплеровского исследования. Когда они ставили датчик портативного допплера на тыльную артерию стопы любой из ног мужчины, к звукам пульса, которые и должны быть слышны при этом виде исследования, добавлялась музыка.

Музыка звучала и когда врачи меняли один допплер на другой при обследовании того же пациента. Но ее не было, когда устройство пробовали на сотрудниках больницы. Инженеры не обнаружили поломок в приборе.

Ученые предполагают, что дело в искусственных тазобедренных суставах пациента: они могли словить радио-сигнал. Он не исключают, что приемником могла оказаться больничная кровать.

Сайт Live Science сообщает, что Shazam, приложение для идентификации музыки, опознало в отловленной допплером музыке композицию Gracias Por Tu Amor в исполнении Banda El Recodo De Cruz Lizárraga.



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