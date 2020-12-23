 

Познер: Папа мой, несомненно, работал на советскую разведку

23.12.2020, 18:12, Новости дня
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Российский журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что у его отца были тесные отношения с Комитетом госбезопасности СССР. 

“Нашу семью курировал – это я потом узнал – один крупный КГБшный генерал. Гораздо позже я узнал, что папа мой, несомненно, работал на советскую разведку. Конечно, по убеждению. Он не был кадровым, он никаких денег за это не получал. Но во время войны в Америке создали специальную организацию, целью которой было расшифровать советский код. Называлось это “Венона”. Это была абсолютно секретная вещь. Так вот там был мой отец”, – сказал журналист. 

Познер высказал предположение, что в США его отца могли арестовать. 

“У него была кличка Платон. Он работал на нашу разведку, насколько мог. Он занимал очень высокий пост в американской кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Он имел очень много высокопоставленных знакомых. Так что у него много информации. Я думаю, то, что мы уехали из Америки, в какой-то степени его спасло. Потому что, думаю, его арестовали бы довольно скоро. Так что – да, у него были связи с КГБ”, – добавил телеведущий. 

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью

Журналист рассказывал, что сам он, после отказа сотрудничать с КГБ, был невыездным почти 30 лет. 

Познер родился в Париже в 1934 году.

После оккупации Франции немецкими войсками в 1940 году его семья бежала в США. С 1943 года, работая начальником советского сектора отдела кино Военного департамента США, отец Познера начал сотрудничать с советской разведкой. В 1952 году семья переехала в СССР.

Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на “Первом канале” России состоялась премьера его авторской передачи “Познер”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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